"Ночь выборов" пройдет в Перми на Заводе Шпагина

"Ночь выборов" пройдет на Заводе Шпагина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Выборы губернатора Пермского края завершились. Их итоги мы узнаем уже через несколько часов. А сегодня в Прикамье впервые состоится «Ночь выборов». Кандидаты в губернаторы, представители избирательной комиссии, журналисты и эксперты в прямом эфире обсудят предварительные итоги выборов.

Акция будет проходить с 21 часа и до полуночи на Заводе Шпагина, в корпусе «Точка кипения». Присоединиться к ней можно с помощью трансляции на телеканале «Вести».

Во время «Ночи выборов» пройдет видеоконференция с избирательной комиссией Пермского края. Также состоится прямое включение к Всероссийскому on-line марафону «Ночь выборов-2020», участниками которого станут лидеры политических партий, депутаты, ведущие журналисты, политологи и политтехнологи, бизнесмены, наблюдатели, члены ЦИК и представители общественных организаций за свободные и честные выборы. Они будут следить за включениями из регионов и в режиме реального времени и обсуждать результаты голосований.