Коронавирус в Перми последние новости на 13 сентября 2020: COVID-19 обнаружили у жителей 9 территорий

Среди взрослого населения заболевших младше 45 лет - 7 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Пермском крае за сутки выявили еще 59 новых случаев коронавирусной инфекции. Такие данные приводит Роспотребнадзор региона. С начала пандемии выявили 8570 заболевших.

44 человека проходят лечение в больницах, 15 - амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% - этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 11 сентября - 1,01). Из 59 новых инфицированных - 17 мужчин, 41 женщина, 1 ребенок.

Инфографика: краевой оперштаб.

Среди взрослого населения: младше 45 лет - 7 человек, 34 человека в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет.

Заболевшие проживают в 9 территориях региона. Больше всего случаев в Перми – 33 человека, еще 6 зафиксировано в Березниках, по 5 - в Октябрьском и Пермском районе. По три случая заражения в Соликамске и Уинске, два - в Кунгуре. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в Добрянском и Чайковском округах.

Косинский муниципальный округ остается единственной территорией, где опасная инфекция не обнаружена.

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