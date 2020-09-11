15 самых ярких фото с фестиваля уличных театров

На площади возле Театра-Театра спектакль «Птицы» показал театр «Мимикрия». Фото: Василий Вахрин

Пожалуй, никогда меня еще так не расстраивала пермская погода, как 11 сентября. В эту пятницу на эспланаде открылся фестиваль уличных театров "Флюгер". Как все было здорово и интересно.

Спектакли фестиваля уличных театров "Флюгер" проходили возле Театра-Театра Фото: Василий Вахрин

Вот, например, классический балаган с Петрушкой. Именно так когда-то, лет сто, а, может, даже двести назад развлекали почтенную публику бродячие артисты: ширма, кукла Петрушки, надетая на руку, и общающийся с ней скоморох-чревовещатель. Старинную традицию кукольного театра возродил питерский театр «Папьемашенники» (0+).

По эспланаде ходили люди на ходулях - актеры пермского театра "Туки-Луки".

- Приходите, завтра мы показываем свой спектакль, - зазывали они.

А на площади возле Театра-Театра свои спектакли показывали театр «Мимикрия» из Тюмени, «Королевский жираф» из Эстонии, «Легкие крылья» из Альметьевска..

Вот только из-за дождливой и холодной погоды зрителей у представления было не очень много. Будь на улице солнце, на эспланаде наверняка яблоку некуда было упасть. А так прославленные коллективы выступали на глазах у небольшой горстки людей. Но те, кто пришли – нисколько не пожалели об этом. Зрелище оказалось ярким и необычным.

И если вы не видели фестиваль вживую – посмотрите наши фото и приходите на эспланаду завтра, 12 сентября. Праздник продолжится. Кстати, вход бесплатный.

На эспланаде разыгрывалось необычное действие Фото: Василий Вахрин

В Пермь приехали мимы Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

. Фото: Василий Вахрин

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