15 самых ярких фото с фестиваля уличных театров

На площади возле Театра-Театра спектакль «Птицы» показал театр «Мимикрия».
Фото: Василий Вахрин
Пожалуй, никогда меня еще так не расстраивала пермская погода, как 11 сентября. В эту пятницу на эспланаде открылся фестиваль уличных театров "Флюгер". Как все было здорово и интересно.
Спектакли фестиваля уличных театров "Флюгер" проходили возле Театра-Театра
Фото: Василий Вахрин
Вот, например, классический балаган с Петрушкой. Именно так когда-то, лет сто, а, может, даже двести назад развлекали почтенную публику бродячие артисты: ширма, кукла Петрушки, надетая на руку, и общающийся с ней скоморох-чревовещатель. Старинную традицию кукольного театра возродил питерский театр «Папьемашенники» (0+).
По эспланаде ходили люди на ходулях - актеры пермского театра "Туки-Луки".
- Приходите, завтра мы показываем свой спектакль, - зазывали они.
А на площади возле Театра-Театра свои спектакли показывали театр «Мимикрия» из Тюмени, «Королевский жираф» из Эстонии, «Легкие крылья» из Альметьевска..
Вот только из-за дождливой и холодной погоды зрителей у представления было не очень много. Будь на улице солнце, на эспланаде наверняка яблоку некуда было упасть. А так прославленные коллективы выступали на глазах у небольшой горстки людей. Но те, кто пришли – нисколько не пожалели об этом. Зрелище оказалось ярким и необычным.
И если вы не видели фестиваль вживую – посмотрите наши фото и приходите на эспланаду завтра, 12 сентября. Праздник продолжится. Кстати, вход бесплатный.
На эспланаде разыгрывалось необычное действие
Фото: Василий Вахрин
В Пермь приехали мимы
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
.
Фото: Василий Вахрин
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
"Уличные театры, немое кино и электронная музыка". Куда пермяки могут сходить с 11 по 13 сентября
Рассказываем об афише на выходные (подробнее)