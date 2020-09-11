Пермяки за сутки собрали деньги на перелет земляку, который сломал позвоночник в Адлере

Андрей сломал позвоночник, неудачно прыгнув в речку.

Потребовалось всего чуть больше суток на то, чтобы собрать необходимую часть средств семье Андрея Габеркорн, чтобы доставить его самолетом в Пермь из Сочи.

Напомним, Андрей с женой и сыном прилетели в Адлер и остановились у его друга. Жили недалеко от горной речки Мзымты. 7 августа было жарко, Андрей решил освежиться в реке, прыгнул примерно с высоты 3 метров, ударился головой. Мужчина потерял сознание, быстрая река понесла его по течению. Друг достал его из воды, дальше «скорая», больница и операция на позвоночнике. Андрей находится на аппарате ИВЛ, он не чувствует своего тела.

Местные врачи сделали все возможное, теперь Андрея нужно транспортировать в Пермь, чтобы жена Ирина могла быть рядом, ухаживать. Сначала врачи центра медицины катастроф озвучивали одну сумму - около 250 тысяч рублей за транспортировку, но потом сумма изменилась. Семье нужно было собрать не менее 350 тысяч рублей. Ирина уже тогда пыталась своими силами собрать деньги, помогали родственники, друзья, коллеги, но нужной суммы все же не было. Тогда Ирина обратилась за помощью через соцсети. «Комсомольская правда в Перми» 7 сентября также написала статью с просьбой о помощи нашему земляку и вот уже завтра, Андрея транспортируют в Пермь специалисты центра медицины катастроф.

Еще сложность в том, что транспортировать Андрея придется с пересадкой в Москве. Прямого рейса из Сочи в Пермь компанией, которая может осуществить этот перелет нет.

- Я не ожидала, что люди так быстро нам помогут, - говорит Ирина Габеркорн. - Мы очень благодарны всем неравнодушным пермякам, которые помогли собрать необходимую сумму для транспортировки моего мужа в Пермь. Спасибо всем нашим родственникам, друзьям, Центру социальных выплат и компенсаций Кунгура, где я работаю, минсоцразвития по Кунгурскому городскому округу, была выделена материальная помощь. Чужие люди звонили просто со словами поддержки. Я уже оплатила всю необходимую сумму - 370 тысяч рублей.

Самолет с Андреем вечером 12 сентября прилетит в Пермь. Пока неизвестно, в какую больницу его определят, но мужчине еще предстоит длительное лечение и реабилитация.

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