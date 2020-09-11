В шести школах Прикамья выявлен коронавирус

Заболевшие дети - ученики шести школ в Перми и Соликамске. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Пермском крае с начала учебного года уже у шести учеников выявлен коронавирус. Цифры были озвучены на этой неделе на оперштабе. Заболевшие дети - ученики шести школ: гимназии №2 в Соликамске, а также школ Перми №50, №127, №109, №28, №6, по одному случаю в каждой школе. Педагогов среди заболевших нет.

- Контактировавшие с заболевшими одноклассники находятся под наблюдением врачей и продолжают обучение удаленно, по месту жительства, - сообщили в Роспотребнадзоре по Пермскому краю. - Управлением вынесены предписания о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. В образовательных учреждениях проведена дезинфекция.

Что делают, если в школе выявлен коронавирус

1. Класс и учителя отправляют на две недели на дистанционное обучение.

2. С 8-го по 10-й день после контакта с заболевшим одноклассникам и учителю проводят тест на коронавирусную инфекцию. Остальным классам на это время не разрешают посещать массовые мероприятия, занятия проводятся в строго закрепленных классах.

3. В классе, где обучался заболевший ребенок, и местах общего пользования специальная организация проводит дезинфекцию.

4. Если ситуация в школе ухудшится, для сотрудников введут обязательный масочный режим. За детьми, которые находятся на дистанционном обучении, будут наблюдать врачи из поликлиник.

5. Переболевший ребенок и его одноклассники смогут вернуться в школу только со справкой о выздоровлении.