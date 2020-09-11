На выборах губернатора Пермского края проголосовала команда гандболистов «Пермские медведи»

«Пермские медведи» в полном составе пришли на выборы губернатора Пермского каря. Фото: Василий Вахрин

Команда гандболистов «Пермские медведи» одна из первых утром, 11 сентября, пришла на избирательный участок в Пермском колледже олимпийского резерва. Несмотря на то, что все спортсмены пришли в масках, узнать их было не трудно, все в куртках одного цвета. Спортсмены один за одним подошли к сотруднику участка и, как положено, изменили температуру бесконтактным термометром, затем приступили к процедуре голосования, после сверки данных с паспортов.

- Мы все сюда пришли, все двадцать человек, - признался президент клуба Алексей Никифоров. - Тем самым мы демонстрируем наш командный дух и выражаем гражданскую позицию. Через час у нас будет тренировка - будем готовиться к важной игре со «Ставропольем», которая состоится завтра.

Спортсмены продемонстрировали командный дух и выразили гражданскую позицию. Фото: Василий Вахрин

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