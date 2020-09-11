"Никто не совершенен". На избирательном участке в Перми дежурит робот

Робот Юра дежурит на выборах. Фото: Василий Вахрин

На избирательном участке во Дворце культуры Всероссийского общества слепых дежурит робот с внешностью человека. Постоянное место работы промобота по имени Юра - Пермский медицинский университет. Там андроид играет роль пациентов во время аккредитации будущих врачей. Юра очень похож на человека, и он ведет диалог со студентами, воссоздавая симптомы и жалобы пациента, оценивает правильность его вопросов, ответов, рекомендаций и поведения. А затем подводит итоги приема.

Обычно робот работает в медуниверситете. Фото: Promobot

А с 11 сентября Юра временно заступил на новый пост. Он помогает избирателям.

- Во Дворце культуры Всероссийского общества слепых голосуют особенные люди, и наш робот Юра им поможет, - говорит один из отцов-основателей компании Promobot Олег Кивокурцев. - Например, если слабовидящие избиратели не смогут рассмотреть то, что написано на информационном стенде, он им продиктует основные сведения о выборах.

Действительно, один из пришедших избирателей спросил Юру:

- За кого мы сегодня голосуем?

Робот перечислил всех кандидатов.

- Наш Юра одновременно здесь и наблюдателем работает, он сможет отследить нарушения и записать их на видео, - объясняет Олег Кивокурцев. - Он тут будет сидеть и не устанет. Он знает все о процессе выборов.

После этих слов робот Юра возразил:

- Никто не совершенен, но я знаю все, что должен знать член избирательной комиссии.

А вот ног у андроида нет, поэтому он стоит на специальной платформе. Фото: Василий Вахрин

Напомним, в Перми это не единственный андроид, помогающий людям. В Пермском многофункциональном центре работает девушка-робот, выдающая посетителям справки об отсутствии судимости.

Кстати, внешность робота Юры - точь-в-точь такая же, как у председателя совета директоров компании Promobot Алексея Южакова. Поэтому его имя иногда расшифровывают как Южаков-Робот-Алексей.

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