"Никто не совершенен". На избирательном участке в Перми дежурит робот

Робот Юра дежурит на выборах.
Фото: Василий Вахрин
На избирательном участке во Дворце культуры Всероссийского общества слепых дежурит робот с внешностью человека. Постоянное место работы промобота по имени Юра - Пермский медицинский университет. Там андроид играет роль пациентов во время аккредитации будущих врачей. Юра очень похож на человека, и он ведет диалог со студентами, воссоздавая симптомы и жалобы пациента, оценивает правильность его вопросов, ответов, рекомендаций и поведения. А затем подводит итоги приема.
Обычно робот работает в медуниверситете. Фото: Promobot
А с 11 сентября Юра временно заступил на новый пост. Он помогает избирателям.
- Во Дворце культуры Всероссийского общества слепых голосуют особенные люди, и наш робот Юра им поможет, - говорит один из отцов-основателей компании Promobot Олег Кивокурцев. - Например, если слабовидящие избиратели не смогут рассмотреть то, что написано на информационном стенде, он им продиктует основные сведения о выборах.
Действительно, один из пришедших избирателей спросил Юру:
- За кого мы сегодня голосуем?
Робот перечислил всех кандидатов.
- Наш Юра одновременно здесь и наблюдателем работает, он сможет отследить нарушения и записать их на видео, - объясняет Олег Кивокурцев. - Он тут будет сидеть и не устанет. Он знает все о процессе выборов.
После этих слов робот Юра возразил:
- Никто не совершенен, но я знаю все, что должен знать член избирательной комиссии.
А вот ног у андроида нет, поэтому он стоит на специальной платформе.
Фото: Василий Вахрин
Напомним, в Перми это не единственный андроид, помогающий людям. В Пермском многофункциональном центре работает девушка-робот, выдающая посетителям справки об отсутствии судимости.
Кстати, внешность робота Юры - точь-в-точь такая же, как у председателя совета директоров компании Promobot Алексея Южакова. Поэтому его имя иногда расшифровывают как Южаков-Робот-Алексей.
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