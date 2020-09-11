Выборы губернатора Пермского края-2020: в какое время лучше приходить на избирательные участки

Самое главное во время начавшихся выборов - эпидемиологическая безопасность избирателей. Фото: Василий Вахрин

11 сентября ровно в 08.00 утра начались выборы губернатора Пермского края, довыборы по двум округам в Законодательное Собрание Пермского края, а также более 20 муниципальных кампаний. Открылись и ждут избирателей 1798 избирательных участков (из них в Перми - 433), по традиции они будут работать с 8.00 утра до 20.00 вечера.

На 223 избирательных участках ведется круглосуточное наблюдение, и каждый желающий может посмотреть, как проходит голосование.

Впервые - чтобы обеспечить эпидемиологическую безопасность избирателей - выборы пройдут в течение трех дней.

О том, как в Прикамье будет проходить голосование, в эфире Радио «КП»-Пермь» (96.6 FM) рассказал член Избирательной комиссии Пермского края с правом решающего голоса на постоянной (штатной) основе Антон Маклаев.

- Я сейчас нахожусь на избирательном участке, сам недавно проголосовал, вижу, как идут голосовать и другие избиратели, - поделился Антон Маклаев. – Как такового наплыва избирателей мы не ждем, так как возможность проголосовать будет в один из трех дней. Самый большой поток мы ожидаем в пятницу в вечернее время, так как впереди выходные дни, и чтобы их освободить, люди придут на избирательные участки вечером в пятницу. Ну и в воскресенье с 10.00 до 15.00.

Самое главное требование начавшихся выборов – это эпидемиологическая безопасность. Все члены комиссии находятся в масках и перчатках. Если они выходят на голосование на дому, то обязательно надевают защитные экраны и халаты. В помещении для голосования проводится дезинфекция всех поверхностей. Если у пришедших проголосовать избирателей нет масок и перчаток, то ему их обязательно выдадут. А поставить подпись и галочку в бюллетене избиратель сможет индивидуальной ручкой, которой тоже будет обеспечен.

13 сентября ровно в 20.00 голосование завершится, избирательные участки закроются, начнется подсчет голосов.

- Все бюллетени, которые были заполнены 11 и 12 сентября, каждый вечер упаковываются в номерные пакеты, - объясняет Антон Маклаев. - Их невозможно вскрыть, не повредив специальную защитную пленку, они опечатываются, на них ставятся подписи наблюдателей и членов комиссии и они хранятся в специальных сейфах до момента подсчета голосов. Все эти сейфы находятся под круглосуточным видеонаблюдением и любой желающий, зайдя на сайт «Наш выбор 2020.ру» может посмотреть эту непрерывную трансляцию.

На этих выборах Пермский край стал лидером России по количеству заявлений о голосовании на удобном участке. С 28 июля по 8 сентября жители могли выбрать удобный для себя участок для голосования по так называемому механизму «Мобильный избиратель». Этим воспользовались 63 тысячи жителей Прикамья. При этом 250 из них выбрали один из 30 цифровых избирательных участков, расположенных в Москве.

Если избиратель до сих пор не знает, где ему можно проголосовать, то на сайте Избирательной комиссии Пермского края ему нужно открыть вкладку «Найди свой избирательный участок», ввести свой адрес места жительства, и он сможет найти свое помещение для голосования с телефоном. Можно найти эту информацию и в мобильном приложении «Мои выборы», закачанном на Android. Также можно позвонить на «горячую линию» ЦИК 8 800 200 00 20.

Ожидается, что предварительные итоги выборов будут уже к утру 14 сентября.

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