Выборы губернатора Пермского края 2020: прямая онлайн-трансляция

На пост губернатора претендуют четыре кандидата: Ксения Айтакова, Евгений Козлов, Дмитрий Махонин и Олег Постников. Фото: Василий Вахрин

Сегодня в Пермском крае начались выборы губернатора. Голосование будет проходить в течение трех дней – с 11 по 13 сентября. Каждый день с 8.00 до 20.00 в Прикамье будут работать 1800 избирательных участков.

На каждом из них приняты меры безопасности – всем избирателям будут выдавать маски и перчатки, перед входом установлены санитайзеры. На пост губернатора претендуют четыре кандидата: Ксения Айтакова, Евгений Козлов, Дмитрий Махонин и Олег Постников.

Что происходит в дни выборов на участках и вокруг них, каковы предпочтения проголосовавших пермяков, что любопытное случается в крае в эти дни – обо всем этом читайте в онлайн-трансляции на сайте «Комсомольской правды». Обещаем – будет интересно.

Избирательный участок в Пермском колледже профессиональных технологий и дизайна. Фото: Андрей МАТЛИН

Утро 11 сентября на избирательных участках Перми:

- У нас с самого утра просто наплыв студентов, - говорит Светлана Патракова, председатель избиркома, расположенного в Пермском колледже профессиональных технологий и дизайна. - Ребята приехали из разных уголков Пермского края и спешат выразить свою гражданскую позицию. Уверена, что у нас сегодня будет напряженный день, по нашим предположениям, проголосуют в первый же день выборов человек 250-300.

«Мы, молодежь, чувствуем гражданскую ответственность за происходящее в Прикамье. Ведь от того, насколько мы будем активны сегодня, зависит наше будущее, будущее региона!»,- рассказала «КП-Пермь» лидер студенческого движения «Мой выбор» Александра Иванова

Голосование в гимназии №33. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

У гимназии №33 открыта калитка, из нее выходят первые избиратели, отдавшие свой голос за кандидатов в губернаторы. Люди тонкой цепочкой идут на выборы. Галина Николаевна за всю свою жизнь не пропустила ни одного голосования.

- Мы так приучены, - говорит она.

Дмитрий Махонин проголосовал на выборах губернатора Пермского края. Фото: Инстаграм Дмитрия Махонина.

Уже проголосовал на выборах губернатора и Дмитрий Махонин. Он сообщил об этом на своей странице в Инстаграм.

«Сегодня в 8 утра открылись избирательные участки. До 20:00 воскресенье вы можете определить, как Пермскому краю жить и развиваться ближайшие 5 лет. Уверен, вам небезразлична судьба родного края. Приглашаю всех проголосовать, я это уже сделал».

На избирательном участке в Пермском колледже олимпийского резерва проголосовал первый заместитель председателя Пермской городской думы Дмитрий Малютин. «Я всегда рано голосую, и предлагаю всем последовать моему примеру, - сказал он. - Сегодняшние выборы - это шаг к стабильности и процветанию нашего края».

В выборах в полном составе проголосовала команда гандболистов «Пермские медведи». Фото: Василий Вахрин

В выборах в полном составе проголосовала команда гандболистов «Пермские медведи». «Мы все сюда пришли, все двадцать человек, - признался президент клуба Алексей Никифоров. - Тем самым мы демонстрируем наш командный дух и выражаем гражданскую позицию. Через час у нас будет тренировка - будем готовиться к важной игре со «Ставропольем», которая состоится завтра».