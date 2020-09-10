Битва на льду: легендарные хоккеисты с трудом переиграли ветеранов пермского хоккея

- Фото: Василий Вахрин

В Перми состоялся гала-матч Легенды хоккея – Сборная Пермского края.

Накануне Суперфинала всероссийского детского турнира «Золотая шайба», который стартует 11 сентября в краевом центре Прикамья, к нам приехали прославленные ветераны российского и мирового футбола – 13 олимпийских чемпионов, 20 чемпионов мира и обладателей Кубка Канады.

Титулованная команда "легенд" играла в красном. Фото: Василий Вахрин

Владимир Мышкин, Ирек Гимаев, Кирилл Нефедов, Сергей Бабинов, Борис Миронов, Валерий Каменский – фамилии игроков команды «Легенды хоккея» о многом говорят болельщикам.

Пермские ветераны настраивались перед встречей. Фото: Василий Вахрин

В составе команды «Губерния» на лед вышли экс-игроки «Молота-Прикамья», в том числе знаменитая молотовская тройка Александр Гулявцев, Николай Бардин, чемпион мира Виталий Атюшов. Они готовились к ледовому поединку два месяца под руководством Сергея Сюрдяева.

Прославленный российский хоккеист Василий Первухин пожелал игрокам удачи.

Глава Прикамья Дмитрий Махонин выразил уверенность, что болельщики увидят красивый хоккей.

Игроков поприветствовал глава Прикамья Дмитрий Махонин. Фото: Василий Вахрин

И битва ветеранов началась.

Встреча началась. Фото: Василий Вахрин

Накануне гала-матча Василия Первухина попросили угадать, кто победит. «Легенды хоккея», - подумав, коротко ответил он. Казалось, его прогноз сбывается. Уже на второй минуте пермский голкипер грустно выкатывал из ворот шайбу, посланную туда Игорем Мишуковым. Хозяева пытались контратаковать. Но счет в пользу гостей рос и рос, на 12-й минуте матча он уже был 4:0 в пользу «Легенд хоккея».

Гости сразу же пошли в атаку. Фото: Василий Вахрин

Когда на 13-й минуте пермяк Александр Гулявцев смог, наконец, размочить счет, зал взревел от восторга. И хозяева воспрянули духом. Гости брали индивидуальным мастерством, а пермяки начали демонстрировать красивую позиционную игру. Гулявцев забил еще одну шайбу – 4:2. И шансы стали выравниваться. И на 49-й минуте счет уже был в пользу пермских ветеранов хоккея – 8:7.

Пермяки демонстрировали красивую позиционную игру. Фото: Василий Вахрин

И лишь в самом конце игры прославленные хоккеисты сборной ветеранов России смогли вырвать победу у пермских заслуженных хоккеистов – 8:10 в их пользу.