Коронавирус в Перми последние новости на 11 сентября 2020: лечение в больницах проходят 883 человека

За все время пандемии в Пермском крае было проведено почти 500 тысяч исследований на коронавирус. Фото: архив "КП"

На утро 11 сентября общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8454 человек. За предыдущие сутки в регионе было выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 56 человек проходят лечение в больницах, 4 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Всего лечение в больницах края от COVID-19 в настоящий момент проходят 883 человека.

За минувшие сутки от коронавируса скончались три человека. Общее количество летальных исходов от COVID-19 составляет 230 человек. Еще 135 смертей инфицированных пациентов произошло от сопутствующих заболеваний.

Ежесуточныи прирост составил 0,7%, коэффициент распространения болезни - 0,99.

Из 60 новых инфицированных – 28 мужчин и 32 женщины. Среди них тех, кто младше 45 лет – восемь человек, 24 человека в возрасте 45-65, 28 - старше 65 лет.

Инфографика: Яндекс.

Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона. Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре -34. Еще семь случаев зафиксировано в Бардымском округе, четыре - в Краснокамске.

По три случая в Пермском районе и Соликамске. По одному - в девяти территориях края: Березниках, Чайковском, Добрянке, Лысьве, ЗАТО Звездном, Кунгурском районе, Октябрьском, Суксуне и в Чусовом. «Свободным» от коронавируса по-прежнему остается Косинский муниципальный округ.