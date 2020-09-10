Первое «бабье лето» в Прикамье заканчивается. Ждать ли второго?

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Метеорологи в начале осени обещали нам сразу два «бабьих лета». Похоже, одно уже заканчивается. Стоит ли рассчитывать на второе?

- В начале сентября погода нас, действительно, порадовала, но сейчас начинается перестройка погодных процессов, - объясняет руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. - Дожди станут чаще, дневная температура будет постепенно снижаться. В ближайшие дни днем будет от 12 до 15 градусов. В пятницу, 11 сентября днем ожидается дождливая погода. В субботу тоже будет облачно, но дожди будут кратковременными и пройдут не везде. А вот в воскресенье будет выглядывать солнце, оно нагреет днем воздух до 16 градусов.

А какая погода нас ждет после выходных?

- Уже в начале следующей недели к нам придет западный циклон, температура воздуха понизится, и будут моросить дождики, - говорит Павел Смирнов. - Ни арктических вторжений, ни затоков теплого воздуха мы не ожидаем. Заморозков не будет, но и на теплую сухую погоду тоже рассчитывать уже не приходится. То есть погода в ближайшее время будет иметь вполне традиционный осенний сентябрьский характер.