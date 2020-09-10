Играют в Перми - слушают в Соликамске

Фото: Минкульт Пермского края

3 сентября в Пермской филармонии состоялся первый после начала пандемии концерт. Квартет «Каравай» исполнил программу «Музы на войне», посвященную 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Благодаря нацпроекту «Культура» песни, созданные в военные и послевоенные годы, услышала не только публика, присутствовавшая в Органном зале, но и зрители из разных районов края.

В этот день в Пермском крае открылись пять новых виртуальных концертных залов - в Чайковском, Соликамске, Елово, Новых Лядах и Голованово. Теперь трансляции концертов могут видеть зрители 25 территорий региона.

- Виртуальные концертные залы - часть большого национального проекта «Культура», и, на мой взгляд, это одна из самых успешных его программ, отметил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский.- Она демократична, доступна многим территориям и предоставляет реальную возможность доступа к культурным ценностям для людей, живущих в сотнях километров от краевой столицы. Виртуальный зал позволяет зрителям удаленной деревни смотреть концерт в комфортных условиях, с прекрасным звуком и великолепной картинкой. Съемка происходит с пяти камер, и зрители виртуального зала могут практически вблизи видеть лицо дирижера, пальцы пианиста…

Первый виртуальный концертный зал в Пермском крае появился еще до национального проекта. Он был открыт в краевой филармонии в 2014 году. И в отличие от других регионов, участвующих в этой программе нацпроекта, в Прикамье в виртуальных залах не просто транслируются концерты, записанные в Москве. Зрители удаленных территорий практически присутствуют на концертах, идущих в Пермской филармонии. И не только. Съемочная группа филармонии мобильна, и поэтому может вести прямые трансляции не только из концертных филармонических залов, но и с любых площадок.С 2019 года край получает финансирование за счет национального проекта «Культура».Напомним, ранее глава Прикамья Дмитрий Махонин поддержал идею расширения сети виртуальных концертных залов за счет региональной составляющей.

Причем посещение концертов виртуальных залов для зрителей абсолютно бесплатно.

- Во время самоизоляции мы провели 90 трансляций концертов из нашего архива, - рассказала директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина. - Очень хорошо, что у нас есть этот архив, который мы можем использовать в сложных ситуациях. Но мы очень рады, что сейчас вместе с нами зрители, и не только пермские, но и всего края. Сегодня у нас большой праздник. Мы очень соскучились по зрителям и с новыми силами приступаем к юбилейному, 85-му сезону.

Перед началом концерта прошел своеобразный телемост, во время которого руководители новых виртуальных залов смогли поприветствовать зрителей и поделиться своими впечатлениями.

- Мы с детьми давно мечтали о том, чтобы побывать на концертах Пермской филармонии, - говорит Елена Еловикова, директор детской школы искусств села Елово. - Но Елово находится в 250 километрах от Перми, а это около трех часов пути. Очень важно приучать детей к высокому искусству, и эта задача, наконец, решена благодаря созданию в детской школе искусств виртуального концертного зала. Теперь жители Елово, а главное, юные слушатели, смогут услышать знаменитых музыкантов.

ВАЖНО!

В селе Елово, микрорайонах Голованово и Новых Лядах виртуальные концертные залы были созданы в рамках региональной составляющей проекта при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Сеть виртуальных залов в Пермском крае будет расширяться и дальше. К 2022 году откроются еще 8 новых залов: в Чердыни, Оханске, Кудымкаре, Усолье, Гремячинске, Нытве, Горнозаводске и Верещагино. На эти цели Пермский край в 2021-2022 годах получит 6,6 миллиона рублей. Благодаря нацпроекту к 2025 году планируется увеличить количество виртуальных концертных залов до 54.