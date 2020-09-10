Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Умные вещи

«Эй, айфон, включи мне кофеварку!»

Пермские программисты разработали мобильное приложение для «умного дома».
Ксения ОГАРЕВА
Комментарии (1)Комментарии (1)
Нафис Шаякбаров занимается разработкой мобильного приложения для "умных домов"

Нафис Шаякбаров занимается разработкой мобильного приложения для "умных домов"

Фото: Личный архив героя публикации

Мы уже привыкли к словосочетанию «умный дом». Но те, первые дома, которые получили название «умных», имели намного меньшие способности, чем нынешние. Разработчики программ постоянно добавляют все новые и новые возможности. О нескольких из них рассказал старший преподаватель Пермского национального исследовательского политехнического университета Нафис Шаякбаров. Нафис работает на кафедре Информационных технологий и автоматизированных систем, где раньше учился, обучает студентов навыкам программирования.

- В работе преподавателя мне нравится видеть, как практически на глазах «растут» студенты, - рассказывает Нафис Шаякбаров. - Можно почувствовать результат своего труда, когда они находят работу и потом рассказывают, как им была полезна информация, полученная во время лекций, лабораторных и практических работ, либо когда получаешь отзыв от работодателей, которые рады подготовленным в области IТ студентам.

А еще Нафис Шаякбаров занимается разработкой мобильногоприложения, которое позволяет с помощью айфона управлять «умными домами»: термостатом, освещением, различными бытовыми устройствами.

База для этого приложения была создана ранее, но Нафис проделал большую работу по включению в него дополнительных функций.

К примеру, реализована функция домофонии через сотовый телефон. То есть звонок на домофон подъезда автоматически приходит на ваш мобильник. И если к вам пришел гость, а вы еще не дома, можно открыть ему дверь, сказав: «Подожди меня в подъезде, я буду через пять минут».

Конечно, для этого в вашем доме должен быть специальный домофон, с поддержкой «умных» технологий, какие устанавливают в современных домах. Старые, более простые системы такой функцией не обладают.

- За два года, что я работаю над этим приложением, я добавил в него около 20 функций, - продолжает Нафис. - Можно задать время, когда должен включиться электрочайник, или кофеварка начнет варить кофе за пять минут до звонка будильника. Или, выходя с работы, включить отопление в доме, чтобы к вашему приходу стало тепло. Я живу в частном доме, и сам использую это приложение. Очень удобно. Конечно, есть моменты, которые нужно дорабатывать, но это свойственно всем системам. Главное, что оно дает хорошую синхронизацию устройств и удобное использование.

Какие еще функции добавил Нафис в мобильное приложение?

К примеру, приложение связано с датчиками протечки, которые сразу сообщают владельцу квартиры, если вдруг в ванной из крана протекла вода. При уходе из дома включается сценарий, при котором отключаются все устройства, находящиеся в спящем режиме. Это позволяет экономить электричество, и к тому же не надо беспокоиться, выключен ли утюг, – розетки тоже можно отключить. Разумеется, кроме той, в которую включен холодильник. А когда вы возвращаетесь домой, есть определенные метки, которые посылают в квартиру сигнал, что пора включать свет в прихожей.

- Раньше я пробовал заниматься и веб-разработками, и серверными разработками, - вспоминает Нафис. - Это был поиск себя. А когда писал первое приложение под свой телефон, тогда понял, что наиболее интересны мне направления «умного дома», потому что идет взаимодействие не только программной части, но и аппаратной – то есть датчиков, которые разрабатывают мои коллеги. Это взаимосвязь задает темп разработки. Становится интереснее – вот появилось что-то новое, как с этим устройством работать, как подключать к нашему приложению.

Приобрести и установить мобильное приложение и настроить датчики в своей квартире может любой человек, имеющий доступ к интернету. Но в современных домах технологии «Умный дом» уже изначально внедрены в систему обслуживания зданий. Причем, по словам Нафиса, приложение безопасно – все системы защищены шифрованием, поэтому нет никакой возможности для хакеров влезть в нее.

Умные вещи - безопасность

Рекомендуемые