«Эй, айфон, включи мне кофеварку!»

Нафис Шаякбаров занимается разработкой мобильного приложения для "умных домов" Фото: Личный архив героя публикации

Мы уже привыкли к словосочетанию «умный дом». Но те, первые дома, которые получили название «умных», имели намного меньшие способности, чем нынешние. Разработчики программ постоянно добавляют все новые и новые возможности. О нескольких из них рассказал старший преподаватель Пермского национального исследовательского политехнического университета Нафис Шаякбаров. Нафис работает на кафедре Информационных технологий и автоматизированных систем, где раньше учился, обучает студентов навыкам программирования.

- В работе преподавателя мне нравится видеть, как практически на глазах «растут» студенты, - рассказывает Нафис Шаякбаров. - Можно почувствовать результат своего труда, когда они находят работу и потом рассказывают, как им была полезна информация, полученная во время лекций, лабораторных и практических работ, либо когда получаешь отзыв от работодателей, которые рады подготовленным в области IТ студентам.

А еще Нафис Шаякбаров занимается разработкой мобильногоприложения, которое позволяет с помощью айфона управлять «умными домами»: термостатом, освещением, различными бытовыми устройствами.

База для этого приложения была создана ранее, но Нафис проделал большую работу по включению в него дополнительных функций.

К примеру, реализована функция домофонии через сотовый телефон. То есть звонок на домофон подъезда автоматически приходит на ваш мобильник. И если к вам пришел гость, а вы еще не дома, можно открыть ему дверь, сказав: «Подожди меня в подъезде, я буду через пять минут».

Конечно, для этого в вашем доме должен быть специальный домофон, с поддержкой «умных» технологий, какие устанавливают в современных домах. Старые, более простые системы такой функцией не обладают.

- За два года, что я работаю над этим приложением, я добавил в него около 20 функций, - продолжает Нафис. - Можно задать время, когда должен включиться электрочайник, или кофеварка начнет варить кофе за пять минут до звонка будильника. Или, выходя с работы, включить отопление в доме, чтобы к вашему приходу стало тепло. Я живу в частном доме, и сам использую это приложение. Очень удобно. Конечно, есть моменты, которые нужно дорабатывать, но это свойственно всем системам. Главное, что оно дает хорошую синхронизацию устройств и удобное использование.

Какие еще функции добавил Нафис в мобильное приложение?

К примеру, приложение связано с датчиками протечки, которые сразу сообщают владельцу квартиры, если вдруг в ванной из крана протекла вода. При уходе из дома включается сценарий, при котором отключаются все устройства, находящиеся в спящем режиме. Это позволяет экономить электричество, и к тому же не надо беспокоиться, выключен ли утюг, – розетки тоже можно отключить. Разумеется, кроме той, в которую включен холодильник. А когда вы возвращаетесь домой, есть определенные метки, которые посылают в квартиру сигнал, что пора включать свет в прихожей.

- Раньше я пробовал заниматься и веб-разработками, и серверными разработками, - вспоминает Нафис. - Это был поиск себя. А когда писал первое приложение под свой телефон, тогда понял, что наиболее интересны мне направления «умного дома», потому что идет взаимодействие не только программной части, но и аппаратной – то есть датчиков, которые разрабатывают мои коллеги. Это взаимосвязь задает темп разработки. Становится интереснее – вот появилось что-то новое, как с этим устройством работать, как подключать к нашему приложению.

Приобрести и установить мобильное приложение и настроить датчики в своей квартире может любой человек, имеющий доступ к интернету. Но в современных домах технологии «Умный дом» уже изначально внедрены в систему обслуживания зданий. Причем, по словам Нафиса, приложение безопасно – все системы защищены шифрованием, поэтому нет никакой возможности для хакеров влезть в нее.