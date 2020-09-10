Зачем в клинику «Варикоза нет» едет «скорая помощь»?

- Фото: Василий Вахрин

Пандемия COVID-19 продолжается, и многим людям с хроническими заболеваниями из-за этого сложнее получить доступ к специалистам, пойти на плановую операцию в государственное медицинское учреждение. Из-за этого частные клиники работают интенсивнее, принимают больше людей и проводят больше лечебных манипуляций. А недавно в клинике лазерной хирургии «Варикоза нет» случилась экстренная ситуация!

В клинику обратился мужчина с жалобами на отек ноги, он беспокоил пациента уже несколько дней. Ультразвуковое дуплексное сканирование показало острый тромбоз глубоких вен. И, что самое страшное: тромб держался в вене на тонкой ножке и в любой момент, оторвавшись, мог вызвать мгновенную смерть! Пациент этого и предположить не мог: думал, что у него просто сильный отек - такие бывали в его жизни, ведь варикоз с ним уже давно.

Но в этот раз был не просто отек! И только спокойствие и опыт хирургов-флебологов клиники «Варикоза нет», а также высокотехнологичное оборудование для диагностики, позволили сориентироваться в ситуации! Пациенту с риском отрыва тромба показана экстренная терапия в хирургическом стационаре. Прямо в клинику вызвали «скорую помощь», которая благополучно доставила пациента в больницу. Жизнь человека была спасена! Через 10 дней пациент выписался из больницы и пришел поблагодарить хирурга-флеболога клиники «Варикоза нет». Ведь именно он принял срочное решение, поставив верный диагноз!

Осложнения варикоза смертельно опасны!

У каждого из нас в кругу близких или дальних знакомых есть шокирующая история о том, как человек внезапно умер из-за оторвавшегося тромба. Варикоз только кажется вялотекущей безобидной болезнью. Если его серьезно запустить, стенки вен воспаляются, и на них появляются тромбы, сгустки крови. Они могут оторваться, попасть в легочную артерию и вызвать быструю смерть.

Первыми симптомами варикоза могут быть тяжесть в ногах, сосудистые «звездочки», отеки ног по вечерам. Позже могут прийти судороги и появление видимых вздутых вен. Многие думают, что варикоз - проблема только пожилых людей. Но с ним часто сталкиваются и молодые люди, с плохой «варикозной наследственностью». В зоне риска и беременные женщины любого возраста: нагрузка на вены малого таза закономерно приводит к расширению и вены на ногах.

Уверены, что вас это не касается?

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Почему появляется варикоз?

Варикоз - это разрушение клапанов в венах на ногах. Клапаны - маленькие складки на стенках вен - нужны, чтобы кровь поднималась вверх к сердцу, преодолевая силу тяжести, чтобы не было обратного сброса крови. Когда вена расширяется, клапаны отходят друг от друга, перестают выполнять свою «запирательную» функцию. Это приводит к хроническому застою крови, которая ещее сильнее давит на слабеющие стенки вен.

При запущенной варикозной болезни могут сформироваться трофические язвы, гнойные воспаления и случиться уже упомянутые выше тромбоз и тромбоэмболия.

Поэтому варикозная болезнь - в первую очередь медицинская проблема, а не эстетическая! Лечить ее нужно своевременно и надежно!

Лазер против варикоза

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» - это центр лечения варикоза передовыми щадящими методиками: без госпитализации в стационар, общего наркоза, разрезов и шрамов. Хирург-флеболог может рекомендовать вам лазерное лечение, мини-флебэктомию, склеротерапию - подходящий способ избавления от варикоза выбирают, исходя из картины болезни каждого пациента.

Клиника «Варикоза нет» успешно работает в Перми уже больше двух лет. За это время пациентами клиники стали 12 000 человек, было проведено больше 2500 лазерных процедур и других малоинвазивных лечебных манипуляций. Лазерное лечение - это фактически «запаивание» поврежденной вены. Под воздействием лазерного импульса стенки вены коагулируются (свертываются), сама вена превращается в небольшой жгутик. Кровоток в ней полностью прекращается, распределяется по системе здоровых сосудов. Процедуру проводят через проколы на коже под местной анестезией. Пациент после окончания процедур сам встает на ноги и уже на следующий день может вернуться к привычной жизни и работе. Через 2 - 3 месяца обработанные вены превращаются в соединительную ткань, а через полгода - год полностью рассасываются.

- Фото: Василий Вахрин

Берегите себя, обращайтесь к врачам своевременно!

Адрес: г. Пермь, ул. Екатерининская, 141.

Телефон: 8 (342) 254 02 01.

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Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-59-01-004273 от 22 сентября 2017 года.

*Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.