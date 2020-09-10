Коронавирус в Перми последние новости на 10 сентября 2020: общее число заболевших в регионе составило 8394

Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98. Фото: министерство здравоохранения Пермского края

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявили 59 случаев коронавирусной инфекции. Из 59 новых инфицированных 30 мужчин, 29 женщин. Среди них: младше 45 лет – 3 человека, 39 человек в возрасте 45-65, 17 человек старше 65 лет. Все заболевшие госпитализированы.

Таким образом общее число заболевших в регионе с начала пандемии 8394. Ежесуточный прирост больных составил 0,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 8 сентября - 0,98).

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Накануне оперштаб пошел на еще одного смягчение режима самоизоляции и разрешил работу кинотеатров, планетария и цирка. Однако для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продлили до 20 сентября. По данным Роспотребнадзора, чем старше человек, тем больше у него вероятность заболеть коронавирусом.

- Более 53 процентов заболевших в Пермском крае за весь период распространения коронавирусной инфекции составляют люди старше 50 лет, - сообщил главный санитарный врач Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. - На прошлой неделе 33 процента заболевших - в возрасте 50-64 года, а 35 процентов- старше 65 лет. Это те лица, которые должны находиться на изоляции. Причем только в 17 процентах случаев они заразились от близких людей, а 62 процента инфицированных посещали места массового скопления людей, пользовались общественным транспортом.