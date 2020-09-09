Опровержение. Следователи заявили о непричастности пермской фирмы коллекторов к избиению ветерана и мошенничеству

Фото: СК РФ

В СК РФ сообщили о том, что прекратили уголовное дело об особо крупном мошенничестве, в котором обвиняли представителей микрокредитной компании "Клок Хаус" после сообщений об избиении 90-летнего ветерана, дочь которого взяла под залог квартиры займ в микрофинансовой организации на лечение у экстрасенсов и не смогла расплатиться, и что представители фирмы также не имеют отношения к избиению ветерана.

В феврале 2019 года пресс-служба следственного управления СК РФ по Пермскому краю сообщала об избиении 90-летнего ветерана в Перми. Были возбуждены два уголовных дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере и самоуправстве с применением насилия.

Однако, в конце концов, следствие установило, что договор купли-продажи квартиры был заключен в рамках гражданско-правовых отношений, а квартира приобреталась не представителями "Клок Хаус", а физическим лицом, которое выплатило стоимость квартиры согласно условиям договора в полном объеме. Уголовное дело в отношении компании АО "Микрокредитная компания «Клок Хаус» было прекращено.

В связи с этим информируем: ранее на сайте perm.kp.ru были размещены следующие материалы, которые не соответствуют действительности: «Сидел в подъезде и плакал». В Перми ветерана войны выселяют из квартиры из-за долгов дочери по кредиту» (https://www.perm.kp.ru/daily/26939.4/3990183/) , «Глава СК РФ потребовал проверить условия жизни 90-летнего ветерана из Перми, которого выселяют из квартиры из-за долгов дочери» (https://www.ugra.kp.ru/daily/26939/3990401/), «В Перми следственный комитет проверит деятельность экстрасенсов, из-за которых ветеран войны едва не лишился квартиры» (https://www.perm.kp.ru/online/news/3384940/).

Сообщаем, что сведения в этих публикациях не относятся к АО «Клок Хаус» и являются не соответствующими действительности. В отношении представителей компании уголовное дело было прекращено в связи с непричастностью, все обвинения сняты. За сотрудниками признали право на реабилитацию. В настоящее время компания продолжает на законных основаниях осуществлять свою деятельность.