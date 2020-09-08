Коронавирус в Перми последние новости на 9 сентября 2020: школьников и дошколят среди инфицированных нет

- Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Роспотребнадзора, за истекшие сутки в Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 55 человек проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8335. Ежесуточный прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,98 (на 7 сентября – 1). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

Из 60 новых инфицированных – 26 мужчин, 34 женщины. Среди них: младше 45 лет – 7 человек, 29 человек в возрасте 45-65, 24 человека старше 65 лет.

Инфографика: Яндекс.

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 60 случаев заражения COVID-19. Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона.

Больше всего инфицированных выявлено в краевом центре (26). В Березниках выявлено 7 случаев заболевания, еще 6 инфицированных - в Чайковском, по 4 - Пермском районе и Кунгуре. Три случая заражения за предыдущие сутки выявлено в Кудымкаре, по два - в Чернушке и Бардымском округе. По одному новому заболевшему коронавирусом выявлено в 6 территориях края: Добрянке, Кочевском округе, Осе, Соликамске, Очере и Уинском.

При этом в Кочевском округе последний случай заболевания был выявлен месяц назад (в начале августа).

Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.