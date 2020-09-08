«Не чувствует тела, состояние тяжелое». Пермяк сломал позвоночник, отдыхая с семьей в Адлере

Андрей ветеран боевых действий. Фото: семейный архив.

Долгожданный отпуск для семьи Габеркорн стал самым страшным в их жизни. Прилетев в Сочи 3 августа, Ирина, Андрей и их 11-летний сын Ярослав наслаждались теплом и красотами местной природы. Остановились у друга Андрея в Адлере. Они живут недалеко от горной речки Мзымты. 7 августа было жарко, Андрей решил освежится в реке, прыгнул примерно с высоты 3 метров, ударился головой. Мужчина потерял сознание, быстрая река понесла его по течению. Друг достал его из воды, дальше «скорая», больница и операция на позвоночнике.

- Сейчас Андрей находится в больнице в Сочи, в реанимации, подключен к аппарату ИВЛ, - рассказала жена Андрея, Ирина. - Состояние врачи оценивают, как тяжелое, ему установили пластину, он не чувствует тела, только немного может поворачивать голову. Меня к нему не пускали, карантин. Врачи сказали, что он готов к транспортировке домой в Пермский край. Я начала узнавать, как это сделать и сколько это стоит, с нашими зарплатами не представляю, как выкручиваться. Я звонила в Федеральный центр медицины катастроф мне сказали, что услуга транспортировки будет стоить менее 350 тысяч рублей. Мне нужно будет оплатить перелет в самолете, для Андрея 6 мест и для бригады медиков, которые будут сопровождать его во время перелета.

Трагедия произошла на отдыхе с семьей в Адлере. Фото: семейный архив.

Андрей ветеран боевых действий, несколько раз служил в «горячих точках», работал в полиции, но потом уволился. Последнее время работал в Кунгуре сотрудником охранного предприятия, супруга работает специалистом в Центре социальных выплат.

Если вы хотите помочь семье Габеркорн, можно позвонить Ирине по телефонам +79028025187, +79523378777.