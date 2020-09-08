«Угрожал сдать в детдом и не раз поднимал руку»: 15-летнюю пермскую школьницу простили за убийство отчима

Следствие шло около года, в итоге уголовное дело следователи закрыли. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

15-летняя пермская школьница не понесет наказания за убийство своего 38-летнего отчима.

- Следственный комитет вынес постановление о прекращении уголовного дела за отсутствием состава преступления, - сообщила правозащитной организации «Зона права» адвокат девочки Анастасия Шардакова.

Эта шокирующая история произошла в Перми в ноябре 2019-го года. Драма разыгралась в одной из квартир Орджоникидзевского района. Все произошло во время семейного ужина в обычный пятничный вечер.

За столом сидели мама (женщина работает парикмахером) и ее бывший супруг (отчим школьницы работал на заводе). Пара помирилась и после долгой разлуки отмечала встречу со спиртным. Присоединилась к застолью и девочка.

В последнее время примерным поведением школьница не отличалась. Семья состояла на профилактическом учете отчасти из-за того, что девочку не раз ловили на употреблении спиртного. Не исключено, что выпила она и тот роковой вечер.

Слово-за-слово и между девочкой и отчимом вспыхнул конфликт. Мужчина напомнил падчерице, что за плохое поведение ее могут сдать в детский дом. Причем, это был не единственный случай, когда школьница ссорилась с избранником своей матери. До развода отчим нередко избивал свою супругу и ее пожилую мать. Начал распускать руки он и в тот вечер. И тогда в порыве ссоры школьница схватила кухонный нож и вонзила его в мужчину.

Поняв, что человек умирает, мать начала звонить в «скорую», но приехавшие врачи ничем помочь мужчине уже не смогли. Он скончался от потери крови.

После случившегося в отношении несовершеннолетней возбудили уголовное дело, но меру пресечения не избирали, так как на момент трагедии ей еще не исполнилось 16 лет. Одна из основных версий, что преступление было совершено при превышении необходимой обороны либо в состоянии сильного душевного волнения.

Чуть меньше года шло следствие, школьница прошла ряд экспертиз, которые подтвердили ее версию произошедшего и то, что противоправное поведение было и со стороны самого потерпевшего.

Несмотря на то, что уголовного преследования в отношении школьницы не будет, наблюдать за семьей сейчас будут с особым вниманием специалисты подразделения по делам несовершеннолетних.

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