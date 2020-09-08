В Пермском крае стало больше мест, где можно поставить прививку от гриппа

Более 30 тысяч человек уже успели поставить себе прививку с начала вакцинации в Пермском крае. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Пермском крае увеличилось количество мест, где можно поставить прививку от гриппа. К поликлиникам по месту жительства и ТЦ, где уже работают 23 бригады, прибавились офисы многофункциональных центров.

- Более 30 тысяч человек уже успели поставить себе прививку, - рассказала глава минздрава Оксана Мелехова. - Этой осенью вакцинация имеет особое значение, потому что грипп, как и коронавирус, опасен осложнениями – пневмониями и протеканием болезни в сложных формах. Вакцинация поможет предупредить эти осложнения.

Прививка обязательна лицам из групп риска: людям, страдающих хроническими заболеваниями, работникам образовательных, медицинских и социальных учреждений, призывникам, пожилым людям, беременным и детям.

Чтобы поставить прививку в поликлинике по месту жительства, нужно заранее записаться по единому телефону записи «К врачу» 263-11-36 или 8-800-2000-300.

Сделать прививку на работе есть возможность у сотрудников большинства крупных предприятий Перми и края. Их администрация заключает договоры с медорганизациями, медики приезжают на производство и вакцинируют работников.

В ближайшее время пункты вакцинации откроют в филиалах МФЦ: в шести районах Перми (по одному в Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском, Орджоникидзевском и два в Свердловском районе) и в 21 территории: Кунгур, Чайковский, Краснокамск, Лысьва, Чусовой, Соликамск, Добрянка, Кудымкар, Верещагино, Нытва, Оса, Октябрьский, Карагай, Горнозаводск, Кизел, Березовка, Большая Соснова, Юсьва, Частые и Коса.

Напомним, в этом эпидсезоне планируется привить от гриппа 1,5 миллиона жителей Пермского края. Процесс вакцинации с обязательным измерением температуры занимает не более 10 минут. С собой необходимо иметь паспорт, медицинский полис, маску и перчатки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Девять пунктов в Перми, 14 - в крае». Публикуем список мест, где можно поставить прививку от гриппа этой осенью

Вакцинация будет проводиться не только в поликлиниках, но и в торговых и торгово-развлекательных центрах (Подробнее...)