Коронавирус в Перми последние новости на 7 сентября 2020: единственной «свободным» от COVID-19 территорией остается Косинский муниципальный округ

Инфографика: оперштаб. Фото: Артем КИЛЬКИН

По информации Управления Роспотребнадзора, в Пермском крае за последние сутки выявили выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 26 человек проходят лечение в больницах, 30 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Из 56 новых инфицированных 19 мужчин, 34 женщин, 3 ребенка (2 мальчика и девочка).

Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона. Больше всего инфицированных - 31 - выявлено в Перми. По три случая зафиксировано в Александровске, Кизеле, Пермском районе и Чернушке, еще по два - в Лысьве, Осе и Чусовом. Еще по одному заболевшему - в семи территориях: Губахе, Кунгуре, Чайковском, Кунгурском районе, Краснокамске, Чердыни и Юрлинском округе. Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

Также за предыдущую неделю из медучреждений Прикамья было выписано еще 246 пациентов, проходивших лечение от коронавируса. Общее число оправившихся от COVID-19 составило 5761.

Инфографика: Яндекс

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 8275.

Накануне оперштаб пошел на еще одного смягчение режима самоизоляции и разрешил работу кинотеатров, планетария и цирка. Однако для жителей старше 65 лет, а также для людей с хроническими заболеваниями режим самоизоляции продлили до 20 сентября.По данным Роспотребнадзора, чем старше человек, тем больше у него вероятность заболеть коронавирусом.

- Более 53 процентов заболевших в Пермском крае за весь период распространения коронавирусной инфекции составляют люди старше 50 лет, - сообщил главный санитарный врач Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. - На прошлой неделе 33 процента заболевших - в возрасте 50-64 года, а 35 процентов- старше 65 лет. Это те лица, которые должны находиться на изоляции. Причем только в 17 процентах случаев они заразились от близких людей, а 62 процента инфицированных посещали места массового скопления людей, пользовались общественным транспортом.