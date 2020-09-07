«Вот вырастет наш алабай, будет нас защищать». В пермской семье, которая подверглась нападению офицера-педофила, рассказали, что им пришлось пережить

Замок в доме не закрывается. Фото: Андрей МАТЛИН

- Калитка у нас никогда не закрывается, а в дверях, видите, даже замка нет, - показывает Маша (все имена имя по понятным причинам изменены, прим. ред.) - Я раньше думала: кого нам бояться? Вокруг живут приличные люди.

Действительно, на улице 3-я Мачтовая, как и на других улицах пермского микрорайона Заозерье, высятся добротные особняки. И только их деревянный домишко чудом сохранился. Мария инвалид с детства - в раннем возрасте ее сбила машина. Ей одной приходится воспитывать 11-летнего Алешу и 4-летнюю Настю. Живут на пособия - по инвалидности и на детей.

Вот так выглядит домишко пострадавшей семьи. Фото: Андрей МАТЛИН

Одна-единственная комната дома выглядит, мягко говоря, не богато. Хотя вроде все есть: на плите жарятся куриные окорочка. Мелькает экран цветного телевизора. Даже букет цветов на столе стоит.

- Парень подкатил к нашему дому на большой белой машине, - рассказывает Маша. – Зашел во двор и спрашивает: как проехать туда-то? Назвал адрес. Мол, не сядет ли кто-нибудь к нему в машину и не покажет, как туда проехать? Я отказалась опустить с ним сына. Я удивилась: по адресу, который он назвал, у нас магазин крепежа. И показала ему: вон он, рядом. Но он вошел следом за мной в дом и стал приставать. Я перепугалась.

Как рассказывает Мария, в доме поднялась кутерьма – заревела проснувшаяся дочка, залаяли маленькая такса и щенок алабая, которому еще и годика нет.

- Вот вырастет наш Серый, тогда и будет нас защищать! – говорит она теперь.

В доме небогато, но вроде бы все есть. Фото: Андрей МАТЛИН

Спасать ее от нападавшего пришлось 11-летнему сынишке.

- Алеша был во дворе, услышал шум в доме и прибежал к нам на выручку, - вспоминает женщина. – Он сразу крикнул дядьке: «Не трогайте маму, лучше меня обижайте!». Парень переключился на него, а я выскочила в окошко и побежала звать на помощь соседей. Вернулась одна, когда машины уже у дома не было. Сосед позже подошел. Я позвонила в полицию.

Как рассказывает Мария, ее сын стойко перенес потрясение. И даже не пропустил занятия в школе.

- У меня любимый предмет – чтение! – говорит он. – Вот сейчас поиграю с собаками и сяду читать.

Подозреваемого задержали на выезде из Перми. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что по данному факту проводится расследование. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

- Если будет установлена его вина, он будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством, - отметили в ведомстве. - Командование окажет всестороннюю помощь следствию в сборе объективной информации по данному факту.

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