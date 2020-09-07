«Покажем новинки и классику». В Прикамье стартовал Киномарафон «Ни дня без кино!»

Социальный кинозал в ЗАТО Звездный открылся в декабре прошлого года. Фото: Андрей МАТЛИН

Жители нескольких десятков поселений Пермского края увидят фильм «Сокровище Ермака», его сюжет имеет «пермскую привязку» и напоминает знаменитый стивенсовский «Остров сокровищ». Одиннадцатилетний школьник из Перми Костя находит древний ларец Строгановых с картой, он и бандиты начинают охотиться за легендарным кладом Ермака.

- Этот и другие интересные фильмы, права на показ которых были специально приобретены для этого случая, мы покажем в рамках Киномарафона «Ни дня баз кино!» в нескольких десятках социальных кинозалов, которые открылись и продолжают открываться в Прикамье в рамках региональной составляющей нацпроекта «Культура», - объяснила заместитель директора «Пермской синематеки» Ольга Ахмедзянова. – Каждый день в течение трех недель - до 21 сентября - жителей поселений будут приглашать на один или на два сеанса – для детей и для взрослых. После просмотра кинолент они вместе с руководителями кинозалов смогут обсудить увиденное. Все показы пройдут в строгом соответствии с правилами посещения кинотеатра и мерами по предотвращению коронавирусной инфекции.

Как объясняют в ГКБУК «Пермская синематека», в пакет кинокартин, который получат кинозалы для проведения Киномарафона, вошли игровые, анимационные и документальные фильмы.

- Всего в нем 21 фильм, - рассказала Ольга Ахмедзянова. - При выборе кинолент мы ориентировались на их доступность для всех возрастов. Значительную часть составляют отечественные фильмы, в том числе о Пермском крае. Не оставлена без внимания главная тема года – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Прикамцы увидят как совсем новые фильмы, так и кинокартины, ставшие классикой кинематографа. Например, они смогут посмотреть и обсудить вызвавший дискуссии фильм 2019 года «Леонардо да Винчи. Неизведанные миры». Увидят новый игровой фильм о войне «Сестренка». Детская аудитория наверняка оценит веселую анимационную ленту «Пушистые мошенники». С удовольствием пересмотрят посетители социальных кинозалов - и взрослые, и дети – фильмы, ставшие легендой отечественного кино, - «Они сражались за Родину», «Кыш и два портфеля», «Курьер» и многие другие. Один из документальных фильмов расскажет о трагедии в Беслане.

- А в середине осени мы планируем провести акцию «Октябрьские премьеры» - показать в социальных кинозалах документальные фильмы, которые сняли их руководители во время сессий при подготовке на обучающих курсах в Пермской синематеке, - рассказала Ольга Ахмедзянова. – В этих кинолентах авторы рассказывают о своих земляках, об истории Прикамья, они очень человечные и познавательные. Это проникновенные фильмы. Например, Мария Жунева из Ильинского рассказывает о настоятеле местного храма, героиней ленты Татьяны Шиловой из Юго-Камска стала ее внучка, которая готовится к встрече с ветераном войны. То, что руководители социальных кинозалов знакомятся с «кухней» кинотворчества – очень ценно. Это помогает профессионально отвечать на вопросы кинозрителей во время обсуждения после сеансов.

Уникальный проект «Социальный кинозал» родился в Прикамье, его реализацией занимается ГКБУК «Пермская синематека» при поддержке Министерства культуры Пермского края. В прошлом году открылись 30 таких кинозалов, в этом году откроются еще 30. В конечном счете, их должно стать 92 – сейчас отбираются заявки на будущий год.

Социальные кинозалы появляются во дворцах культуры, в клубах, библиотеках. Помещения оборудуются профессиональными кинопроектами, киноэкранами, хорошей акустикой.

- Неоценимую помощь оказывает нам краевое министерство культуры, - говорит Ольга Ахмедзянова. – Без организационной и финансовой поддержки этот проект так бы и остался красивой идеей. А теперь он работает, и к искусству кинематографа приобщаются сотни и тысячи жителей самых удаленных поселений Пермского края.