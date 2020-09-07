Синоптики рассказали, будет ли в Прикамье «бабье лето»

В Пермском крае на этой неделе будет тепло и минимум дождей. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Прикамье установилась сухая и в меру теплая погода. По информации специалистов ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета, вторая неделя сентября в Пермском крае, как и предполагалось по долгосрочному прогнозу, будет неоднородной, но в целом, погода ожидается сухой и теплой.

По народной примете «бабье лето» ежегодно наступает c 14 сентября, но синоптики говорят, что период потепления осенью может наступить в любой день с сентября по начало октября.

Какой будет погода на этой неделе - более подробно в информации специалистов университета.

На этой неделе максимальная температура в дневные часы повысится до +20…+23°, причем на севере края будет так же тепло, как на юге. Во второй половине недели выйдет активный западный циклон. С его прохождением ожидаются дожди и усиление ветра (более интенсивные на севере края), дневная температура понизится до +10…+15°.

В целом неделя ожидается теплее климатической нормы на 1-2°, по северу отклонение от нормы может быть больше 2°. Количество осадков прогнозируется по югу края меньше нормы, по северу и северо-западу до 150% то нормы. Все осадки выпадут во второй половине недели.

В понедельник, 7 сентября, в Пермском крае ожидается малооблачная погода без осадков. После прохладной ночи с температурой +3…+8° днем потеплеет до +20…+22°, за исключением восточных районов края, где температура составит +15…+18°.

Во вторник, 8 сентября, сохранится малооблачная погода без осадков. Температура воздуха как ночью, так и днем повысится на 1-2° в сравнении с понедельником. Ночью будет +5…+10°, а днем +19…+24°, в Перми до +22°, теплее всего будет на северо-западе края.

В среду, 9 сентября, будет увеличиваться облачность, усилится южный ветер, однако этот день станет самым теплым на неделе. Ночью потеплеет до +8…+13°, днем сохранится температура +20…+23° на большей части края. Вечером на юго-западе края по мере приближения холодного фронта уже возможны дожди.

Прогноз на четверг, 10 сентября такой - существенные осадки пройдут по западу и северу края. Ночь ожидается очень теплой с минимальной температурой +12…+15°, днем из-за облачности существенного прогрева не ожидается, температура ночью и вовсе понизится до +10…+12°.

Днем 11 сентября ожидаются дожди, по югу небольшие, по северу до умеренных. Дневная температура ожидается в пределах +15…+18°, по югу возможно до +20°.

Характер породы 11-12 сентября остается неопределенным, так как траектория прохождения циклона неясна.