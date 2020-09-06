Коронавирус в Перми последние новости на 7 сентября 2020: в больницах с COVID-19 находятся 786 человек

Фото: министерство здравоохранения Пермского края

По данным Управления Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае зарегистрировано 59 новых случаев заражения COVID-19: 40 человек проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачеи . Из 59 новых инфицированных 22 мужчины, 35 женщин, 2 ребенка (мальчик и девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 18 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 15 человек старше 65 лет.

Ежесуточныи прирост больных составил 0,7%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1.

Инфографика: Яндекс.

Накануне оперштаб пошел на еще одного смягчение режима самоизоляции и разрешил работу кинотеатров, планетария и цирка. По данным Роспотребнадзора, чем старше человек, тем больше у него вероятность заболеть коронавирусом.

- Более 53 процентов заболевших в Пермском крае за весь период распространения коронавирусной инфекции составляют люди старше 50 лет, - сообщил главный санитарный врач Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. - На прошлой неделе 33 процента заболевших - в возрасте 50-64 года, а 35 процентов- старше 65 лет. Это те лица, которые должны находиться на изоляции. Причем только в 17 процентах случаев они заразились от близких людей, а 62 процента инфицированных посещали места массового скопления людей, пользовались общественным транспортом.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8219.