Коронавирус в Перми последние новости на 5 сентября 2020: показатель ежесуточного прироста больных В Прикамье не требует возобновления режима самоизоляции

- Фото: Олег ЗОЛОТО

В Роспотребнадзоре опубликовали данные исследовании на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 58 новых случаев заражения COVID-19: 43 человека проходят лечение в больницах, 15 – амбулаторно на дому под наблюдением врачеи . Как сообщили в краевом оперативном штабе про противодействию коронавирусной инфекции, общее число инфицированных в Пермском крае достигло 8160. Ежесуточныи прирост больных составил 0,7% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе.

Ранее сообщалось, что «пороговым» показателем для снятия большинства ограничений является показатель 0,8. Таким образом, возобновлять их пока не требуется.

По данным оперштаба коэффициент распространения болезни также не растет, и на сегодня составляет 1 (на 4 сентября – 1).

Инфографика: Яндекс.

С картои распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на саи те www.permkrai.ru/antivirus.

- Из 58 новых инфицированных – 25 мужчин, 32 женщины, 1 ребенок, - отметили в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 11 человек, 27 человек в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.