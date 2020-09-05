«День ото дня будет все теплее». Синоптики предупредили о вероятных дождях в Прикамье 5 сентября, в субботу

Начало осени получается, действительно, "золотым". Фото: Василий Вахрин

- В субботу, 5 сентября, по восточным районам Пермского края в дневные часы возможно развитие конвективной облачности и выпадение кратковременных осадков, в остальные ближайшие дни будет сухо, - сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – До середины следующей недели погодные условия в регионе будет определять антициклон, и воздух будет день с каждым днем прогреваться все больше. Однако ночи будут уже по-осеннему прохладными.

Действительно, дневная температура каждый день будет прибавлять примерно один градус. Например, в субботу днем в Перми ожидается 18 градусов, в воскресенье – 19, в понедельник на следующей неделе – 20, а во вторник – уже 21 градус тепла. Однако дальше потепление может постепенно пойти на спад.

Ранее метеорологи предположили, что в Прикамье в сентябре будет сразу два «бабьих лета» - два периода потепления. Как видим, пока этот прогноз оправдывается.

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