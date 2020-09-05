Коронавирус в Перми последние новости на 5 сентября 2020: от COVID-19 умерло 217 человек

На домашнем карантине находятся 2111 жителей Прикамья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным Управления Роспотребнадзора, общее количество инфицированных коронавирусом в Пермском крае на утро 5 сентября составляет 8102. За последние сутки в регионе было выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

А всего в настоящее время в больницах проходят лечение 696 человек, на домашнем карантине находятся 2111 жителей Прикамья.

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- Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни составляет 1,0, - сообщили в краевом минздраве. - Из 60 новых инфицированных – 16 мужчин, 44 женщины. Среди них: младше 45 лет – 8 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 19 человек старше 65 лет. При этом, как отмечает Роспотребнадзор, в Прикамье растет число заболевших старшего поколения (старше 55 лет). Таких жителей за последние сутки 38 человек (это более 60%).

Напомним, режим самоизоляции для людей старше 65 лет продлили до 20 сентября. По данным Роспотребнадзора, чем старше человек, тем больше у него вероятность заболеть коронавирусом.

Инфографика: оперштаб

- Более 53 процентов заболевших в Пермском крае за весь период распространения коронавирусной инфекции составляют люди старше 50 лет, - сообщил Главный санитарный врач Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. - На прошлой неделе 33 процента заболевших - в возрасте 50-64 года, а 35 процентов- старше 65 лет. Это те лица, которые должны находиться на изоляции. Причем только в 17 процентах случаев они заразились от близких людей, а 62 процента инфицированных посещали места массового скопления людей, пользовались общественным транспортом.

С 1 сентября власти разрешили открыть кинотеатры. А с 4 сентября открыли свои двери цирк и планетарий.