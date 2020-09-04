«Пять человек сварились в кипятке». Владельцу пермского отеля «Карамель» грозит 10 лет колонии

Сергея Щербакова обвиняют в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Фото: Василий Вахрин

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу владельца пермского мини-отеля «Карамель» Сергея Щербакова. Его обвиняют в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Судебные слушания пройдут в Перми, в суде Индустриального района.

На скамье подсудимых окажется 33-летний предприниматель, который 2013-2014 годах сделал перепланировку подвала в пятиэтажной хрущевке на улице Советской Армии и разместил там мини-отель. Ночью, 20 января, когда постояльцы спали, комнаты отеля начал заливать кипяток, вырвавшийся из проходившей рядом теплотрассы.

Люди просыпались, пытались встать на пол, но уже не могли, падая от болевого шока. А комнату начинали заполнять клубы горячего пара. И те постояльцы, которые были в дальних комнатах буквально «сварились заживо», а те, чьи комнаты были ближе к выходу, успели спастись, но получили страшные ожоги и долго потом лечились в больницах.

Итог этой трагедии – пятеро погибших и шесть пострадавших, трое из них получили ожоги, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Сразу после ЧП управляющий мини-отеля Сергей Щербаков улетел из страны, десять дней находился в розыске, затем вернулся. Его задержали в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге и по решению суда отправили в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

- Расследование в отношении должностных лиц надзорных и контролирующих органов, руководителей ресурсоснабжающей и управляющей компаний продолжается, - отметили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

В июле Ростехнадзор озвучил итоги своего расследования этой трагедии.

- Установлено, что причиной аварии явился локальный коррозионный износ участка трубопровода. Изоляционное покрытие отслоилось от трубопровода, под изоляционной пленкой скопилась влага, и на трубопроводе произошел разрыв, - сообщила пресс-служба ведомства.

Еще среди причин ЧП были названы неисполнение специалистами ООО «Пермская сетевая компания» функциональных обязанностей и нарушение принципа объективности, всесторонности и полноты исследований специалистами экспертной организации ООО «Уральский центр промышленной безопасности» при проведении экспертизы промышленной безопасности тепловой магистрали в июле-августе 2019 г.

Материалы технического расследования были переданы в следственные органы.

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