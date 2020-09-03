Коронавирус в Перми последние новости на 4 сентября 2020: лечение в больницах проходят 668 человек

Тенденция по снижению заболеваемости COVID-19 в Прикамье продолжается. Фото: архив "КП"

На утро 4 сентября общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае составило 8042. За последние сутки в регионе было выявлено 59 новых случаев заражения: 54 человека проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

А всего в настоящее время в больницах проходят лечение 668 человек, на домашнем карантине находятся 2267 жителей Прикамья. Летальных исходов за минувшие сутки зарегистрировано не было.

Инфографика: Яндекс.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни составляет 1,0, - сообщили в краевом минздраве. - Из 59 новых инфицированных – 26 мужчин, 33 женщины. Младше 45 лет – 4 человека, 29 человек в возрасте от 45 до 65 и 26 человек старше 65 лет.

На заседании оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев обозначил, что тенденция по снижению заболеваемости в Прикамье продолжается. Средненедельный показатель снизился на 5%.

При этом наиболее высокие показатели заболеваемости среди старшего поколения – от 50 лет. За весь период распространения коронавируса заболело 33% жителей трудоспособного возраста (30-49 лет), 29% – жители 50-64 года, 24% – старше 65 лет.

В Пермском крае продолжают действовать режим ограничения для массовых мероприятий и режим строгой самоизоляции для жителей старше 65 лет.