«Девять пунктов в Перми, 14 - в крае». Публикуем список мест, где можно поставить прививку от гриппа этой осенью

В планах в этом году привить 1,5 млн жителей Прикамья. Фото: Олег УКЛАДОВ

Масштабная вакцинация от гриппа началась в Пермском крае. В этом эпидсезоне она будет проводиться не только в поликлиниках. Дополнительные места для вакцинации планируется организовать в семи крупных городах региона. Всего по краю будут работать 23 бригады, девять из них – в Перми. Прививочные пункты будут располагаться в торговых и торгово-развлекательных центрах. В планах в этом году привить 1,5 млн жителей Прикамья.

- Прививочные бригады смогут проводить вакцинацию населения от гриппа с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мероприятий, - сообщили в пресс-службе администрации губернатора Пермского края. - Помимо этого, прорабатывается возможность открытия дополнительных пунктов вакцинации в наиболее крупных офисах МФЦ.

Чтобы поставить прививку, необходимо прийти в пункт вакцинации с паспортом и полисом ОМС. Медработник проинструктирует и проведет осмотр. После этого, при отсутствии противопоказаний к вакцинации, вам поставят прививку.

Пункты размещения:

Пермь

Пермская Ярмарка (ш. Космонавтов, 59) График работы: с 16.09.2020 по 20.09.2020 (с 12.00 до 18.00) и с 23.09.2020 по 27.09.2020 (с 12.00 до 18.00);

ТЦ «Союз» (ул. Автозаводская, 44) График работы: с 07.09.2020 с 12.00;

ТЦ «Астраханский» (ул. Маршала Рыбалко, 41а) График работы: с 07.09.2020 с 12.00;

ТЦ «Семь чудес» (ул. Ласьвинская, 35) График работы: с 05.09.2020 с 12.00;

ТЦ «Строймастер» (ул. Ласьвинская, 37) График работы: с 05.09.2020 с 12.00;

ТЦ «Магнит» (ул. Светлогорская, 15а) График работы: с 07.09.2020 с 12.00;

ТЦ «Браво» (ул. Светлогорская, 22а) График работы: с 07.09.2020 с 12.00;

ТЦ «Браво2» (ул. Светлогорская, 20а) График работы: с 07.09.2020 с 12.00;

ТЦ «Апельсин» (ул. Маршала Рыбалко, 32) График работы: с 05.09.2020 с 12.00.

Добрянка

ТЦ «Подсолнухи» (ул. Советская, 95) График работы: с 08.09.2020 Вт, Чт с 16.00 до 19.00;

ГМ «Магнит» (ул. Радищева, 28) График работы: с 07.09.2020 Сб-Вс с 16.00 до 19.00.

Карагай

Мобильный ФАП при ТРК «Пятерочка» (ул. Кирова, 20) График работы: с 04.09.2020 с 10.00 до 16.00;

ТЦ «Монетка» (ул. Кирова, 1) График работы: с 04.09.2020 с 10.00 до 16.00;

«Магнит» (ул. Кирова, 34б) График работы: с 04.09.2020 с 10.00 до 16.00;

«Монетка» (п. Менделеево, ул. Ленина, 22а) График работы: с 04.09.2020 с 10.00 до 16.00;

«Магазин Кудымова» (д. Савино, ул. Молодежная, 19) График работы: с 04.09.2020 с 10.00 до 16.00.

Очер

ТК «Караван» (ул. Коммунистическая, 97) График работы: с 02.09.2020 Пн-Пт с 10.00 до 14.00;

ТК «Синий Кит» (ул. Носкова, 7) График работы: с 02.09.2020 Пн-Пт с 10.00 до 14.00;

«Пятерочка» (ул. Кирова, 8) График работы: с 02.09.2020 Пн-Пт с 10.00 до 14.00.

Полазна

ТЦ «Дружба» (ул. Дружбы, 3а) График работы: с 02.09.2020 Пн-Пт с 17.00 до 20.00, Сб-Вс с 10.00 до 13.00.

Сива

ТЦ «Пятерочка» (ул. Садовая, 4) График работы: с 03.09.2020 с 14.00 до 15.00;

ТЦ «Тюльпан» (ул. Советская, 6) График работы: с 03.09.2020 с 14.00 до 15.00.

Чусовой

ТЦ «Сатурн» (ул. Мира, 17) График работы: с 12.09.2020 с 12.00 до 19.00, Вс с 12.00 до 16.00

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