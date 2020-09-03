В Перми оперштаб разрешил открыть цирк и планетарий

В общественных местах и транспорте по-прежнему надо носить маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казалось, с 1 сентября мы окончательно вернулись к привычной жизни. Дети пошли в школы и садики, начали работать кинотеатры. И от оперштаба, который состоялся в среду, ждали дальнейших смягчений режима самоизоляции.

Можно смотретьна звезды и динозавров

Частично эти ожидания оправдались. Было принято решение о возобновлении работы планетария. Разумеется, при соблюдении требований безопасности. Зал может заполняться только наполовину- то есть не более 49 человек одновременно. Посетители должны находиться в масках и сидеть в шахматном порядке. Билеты в кассе можно покупать только бесконтактным способом - с помощью банковских карт или смартфонов.

4 сентября планетарий уже приглашает на программу «Закат эпохи динозавров» (6+).

Готовится к открытию и цирк. Первое представление нового сезона состоится 1 октября.

Но до 20 сентября продлены ограничения для тех видов услуг, которые предполагают большое скопление людей и тесный контакт между ними. То есть остаются закрытыми ночные клубы и дискотеки, детские игровые комнаты и развлекательные центры.

Транспорта нужно больше

С началом учебного года возросло количество пассажиров общественного транспорта. В часы пик автобусы и трамваи набиты битком.

- Вчера в автобус №59 просто не смогла войти, - рассказывает жительница Перми. - Люди на подножках висели.

Какая уж тут социальная дистанция в полтора метра?

На оперштабе решили, что необходимо выводить на линии больше автобусов и трамваев, а также усилить обработку салонов дезинфицирующими средствами на конечных остановках.

Людей старше 65 лет просят сидеть дома

По данным Роспотребнадзора, чем старше человек, тем больше у него вероятность заболеть коронавирусом.

- Более 53 процентов заболевших в Пермском крае за весь период распространения коронавирусной инфекции составляют люди старше 50 лет, - сообщил Главный санитарный врач Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев. - На прошлой неделе 33 процента заболевших - в возрасте 50-64 года, а 35 процентов- старше 65 лет. Это те лица, которые должны находиться на изоляции. Причем только в 17 процентах случаев они заразились от близких людей, а 62 процента инфицированных посещали места массового скопления людей, пользовались общественным транспортом.

В связи с ростом заболеваемости среди пожилых людей оперштабпродлил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет до 20 сентября.