«Считаю себя невиновным!». Приговор пермскому учителю, осужденному за домогательства к ученице, остался в силе

Осужденный учитель не согласился с решением районного суда и обжаловал его. Фото: Василий Вахрин

3 сентября в Пермском краевом суде рассмотрели жалобу 49-летнего пермского педагога на суровый приговор, вынесенный два месяца назад районным судом Орджоникидзевского района. Тогда Валерия Сыропятова признали виновным в совершении «Насильственных действий сексуального характера, совершенных в отношении несовершеннолетнего» и приговорили к 9,5 годам колонии строгого режима.

Эта некрасивая громкая история произошла в одной из школ Орджоникидзевского района Перми прошлой весной. В каникулы девочка пришла сдавать долги.

По версии учителя он просто отмахнулся от школьницы, которая выпрашивала «тройку» и попал тыльной стороной руки ей по попе. Со слов мамы пострадавшей девочки все было не столь безобидно: в закрытом кабинете учитель подошел к девочке сзади, удерживал ее, попытался раздеть и трогал.

Районный суд приговорил учителя математики к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Рассмотрение апелляционной жалобы Валерия Сыропятова в краевом суде проходило по видеосвязи. С последним словом учитель математики выступал почти два часа, голос его был бодр. Виновным он себя так и не признал. В апелляционной жалобе он ссылался на нарушения, которые, на его взгляд, были допущены во время следствия и при определении степени вины. Он предлагал отклонить решение районного суда, а содержание под стражей на время доследования дела заменить на подписку о невыезде.

Напомним, пока шло судебное следствие по этому уголовному делу, на каждое заседание к зданию суда собирались десятки коллег, родителей и выпускников, которые приходили поддерживать педагога с 24-летним стажем. В интернете была опубликована петиция в его защиту. Ее подписали более 700 человек. Сразу после оглашения приговора в районном суде Валерия Сыропятова заключили в наручники и увезли в СИЗО.

Математик не согласился с приговором и обжаловал его. Мама осужденного педагога сообщила «КП», что он готов дойти до Верховного суда, чтобы доказать свою непричастность к тому, в чем его признали виновным. Также женщина сообщила, что за два последних месяца она ни разу не увиделась с сыном, так как слегла от переживаний в больницу. И общается с ним только с помощью электронной переписки, из которой ей известно, что Валерий Сыропятов содержится в камере с осужденными по тяжким статьям. А еще он начал преподавать двум сокамерникам математику.

Решение краевого суда - 9 лет и 6 месяцев лишения свободы и 10 лет запрета на педагогическую деятельность - Валерий Сыропятов может обжаловать в кассационной инстанции.

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