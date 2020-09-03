Учитель, которого посадили за домогательства к семикласснице, учит сокамерников математике

В СИЗО осужденный педагог начал преподавать математику. Фото: Василий Вахрин

- Два месяца сына не видела, общаемся только с помощью электронных писем, которые задерживаются и приходят сразу по несколько, - говорит Галина Николаевна, пожилая мама осужденного пермского учителя Валерия Сыропятова. – Сама я сейчас от переживаний слегла. Лежу в больнице. После приговора, который огласили сыну, я писала жалобы в Аппарат Уполномоченного по правам человека, в Генпрокуратуру, Следственный комитет и Президенту, приложила характеристику, которую подписали более 100 человек. Но мне пришли три отписки, что решение суда было вынесено в рамках закона, а четвертое письмо с ответом пока лежит на почте. Получить смогу, как только из больницы выйду. Сдаваться мы не будем, пойдем дальше вплоть до Верховного суда.

3 сентября в Пермском краевом суде будут рассматривать жалобу пермского педагога, осужденного за «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего». Эта некрасивая громкая история произошла в одной из школ Орджоникидзевского района Перми прошлой весной. В каникулы девочка пришла сдавать долги.

По версии учителя он просто отмахнулся от школьницы, которая выпрашивала «тройку» и попал тыльной стороной руки ей по попе. Со слов мамы пострадавшей девочки все было не столь безобидно: в закрытом кабинете учитель подошел к девочке сзади, удерживал ее, попытался раздеть и трогал. Суд признал учителя виновным в домогательствах к семикласснице и назначил ему приговор 9 лет и шесть месяцев колонии строгого режима.

Сейчас Валерий Сыропятов находится в СИЗО. Поначалу его часто переводили из одной камеры в другую без объяснения причин. 12 осужденных, которые отбывают наказание вместе с ним в камере, тоже осуждены за тяжкие преступления. Сам педагог записался в библиотеку при СИЗО, читает, выходит на прогулки, и готовится к суду вышестоящей инстанции.

- А еще он занимается математикой с двумя своими сокамерниками, которые изъявили желание подтянуть свои знания. Сын не отказал им в этом, - говорит Галина Николаевна.

О том, какое в итоге решение по этому делу вынесет краевой суд, «Комсомолка» обязательно сообщит в ближайшее время.

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