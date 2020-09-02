Коронавирус в Перми последние новости на 3 сентября 2020: до 20 сентября будут закрыты ночные клубы, детские игровые комнаты и развлекательные центры

- Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Роспотребнадзоре сообщили данные по коронавирусу за прошедшие сутки. В Пермском крае выявлено 60 новых случаев заражения COVID-19: 49 человек проходят лечение в больницах, 11 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7983, - сообщали в краевом оперштабе. - Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1 (на 1 сентября – 0,9). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайтеwww.permkrai.ru/antivirus.

- Из 60 новых инфицированных – 28 мужчин, 32 женщины, - проинформировали в краевом Минздраве. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 33 человека в возрасте 45-65, 13 человек старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода: 2 пациента умерли по причинам, не связанным с COVID-19.

В краевом оперативном штабе по противодействию коронавирусу, какие ограничения сохраняются в регионе и до какого времени.

- Тенденция по снижению заболеваемости в Пермском крае продолжается, - прокомментировали текущую ситуацию в оперштабе. - Средненедельный показатель снизился на 5%. При этом наиболее высокие показатели заболеваемости среди старшего поколения – от 50 лет. На прошлой неделе 33% заболевших – 50-64 года, 35% – старше 65 лет. Это те лица, которые должны находиться на изоляции. Из них в 17% случаев выявлены контакты заболевших в ближнем окружении, 62% инфицированных посещали места массового скопления людей, пользовались общественным транспортом. В связи с этим оперштабом принято решение о продлении режима самоизоляции для жителей старше 65 лет до 20 сентября.

Кроме того, до 20 сентября в Прикамье продлены ограничения для тех сфер и видов услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях. Под ограничения до особого распоряжения оперштаба попадают ночные клубы (дискотеки), детские игровые комнаты, детские развлекательные центры и иные развлекательные и досуговые заведения, а также культурно-массовые мероприятия.