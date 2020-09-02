Глава Прикамья Дмитрий Махонин о штабе общественной поддержки: «Вместе мы должны решить проблемы людей в самых отдаленных территориях»

Члены штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина собрались на Заводе Шпагина. Фото: краевое правительство.

В Перми состоялась большая встреча врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина с членами штаба общественной поддержки. Этот штаб был создан в начале августа по предложению инициативной группы, в которую входят общественники, руководители организаций и предприятий, профсоюзы, почетные граждане. Предполагается, что он будет работать в течение ближайших 10 лет.

Просторное помещение Цеха Д-1 на Заводе Шпагина, где проходила встреча, был заполнен практически до предела. Членами штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина уже стали более 200 жителей Прикамья – директора заводов, учреждений культуры, представители общественных организаций, депутатского корпуса, учителя и врачи, известные деятели искусств, спортсмены, блогеры, лидеры общественного мнения.

С приветственным словом к членам штаба обратился глава Прикамья Дмитрий Махонин.

Дмитрий Махонин обратился к собравшимся с приветственным словом. Фото: Андрей МАТЛИН

- Считаю такие встречи очень полезными – у нас есть возможность в формате живого общения обсудить планы по развитию региона, - отметил Дмитрий Махонин. - Уверен, что вы их донесете до жителей даже самых отдаленных территорий Прикамья. Готов ответить на волнующие вас вопросы. Многие ваши предложения войдут в число задач, которые региону предстоит решить в ближайшем будущем. Вы представляете мнение жителей края, а кто, если не сами прикамцы должны формировать стратегию развития региона.

Дмитрий Махонин коротко перечислил проблемы, которые предстоит совместными усилиями решить, отметил преимущества региона, обозначил перспективы развития нашего края.

- В одиночку эти проблемы не решить, - подчеркнул Дмитрий Махонин. Это мы можем сделать только вместе, сообща. У нас есть шанс войти в историю, сделать так, чтобы наши потомки вспоминали нас и гордились нами,- - В какое-то время мы несколько «упустили» свой промышленный и культурный потенциал, в чем-то делали неправильные акценты. Мы должны вспомнить о том, что Пермский край это промышленный регион с глубокими историческими корнями, имеющий самобытную культуру. Никто не справится в одиночку с массой проблем, которых у нас немало. Мы должны действовать сообща. Предстоит сделать очень многое. Вы видите, что край меняется. Мы получаем большую поддержку из федерального центра, у нас активно реализуются национальные проекты. Мы строим больницы, школы, детские сады и другие социально значимые учреждения. У нас большие перспективы по развитию промышленности. Мы должны создавать центры компетенций. Например, Прикамье имеет все для того, чтобы стать ведущим центром редукторостроения, у нас есть база для создания центров по научным исследованиям. Все это нам предстоит сделать. Мы должны наконец-то начать строительство объектов, которые давно ждут жители Прикамья. Мы имеет все возможности для того, чтобы добиваться проведения в Пермском крае международных спортивных соревнований, культурных мероприятий. Если коротко – нужно сделать так, чтобы в Прикамье людям нравилось жить, чтобы к нам приезжали из других регионов.

Просторное помещение цеха Завода Шпагина заполнилось пришедшими на встречу. Фото: Андрей МАТЛИН

Дмитрий Махонин и другие выступавшие говорили о том, что деятельность штаба должна быть нацелена на перспективу, что она ни в коем случае не заканчится после выборов. Они подчеркивали, что жители Прикамья, в частности, молодые люди должны видеть, что у региона есть перспективы развития.

Такое мнение выразила, в частности, сопредседатель штаба поддержки главы Прикамья – ректор Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера Ирина Корюкина.

- От того, насколько молодежь образованна, насколько ей интересно работать – зависит развитие края, - подчеркнула Ирина Корюкина. - Волонтерское движение во время самоизоляции показало, что у нас очень много активных молодых людей, которые готовы работать на благо Пермского края, и с которыми у Дмитрия Махонина есть очень хороший контакт. Они доверяют ему, они его слышат и понимают. И это очень здорово. 700 наших студентов в течение нескольких месяцев работали в медучреждениях, помогая бороться с коронавирусной инфекцией. Еще 200 волонтеров поддерживали нуждающихся. Для того чтобы такая умная, талантливая, активная молодежь осталась в регионе, нужно создать ей соответствующие условия для жизни. То, что будет обсуждаться в штабе по общественной поддержке Дмитрия Махонина, - это практически планы на дальнейшую жизнь региона. Нужно будет определить самые важные проблемы для развития Прикамья и обсудить пути их решения.

Общение продолжалось и после окончания встречи. Фото: Андрей МАТЛИН

Говорил о необходимости развития человеческого потенциала и генеральный директор ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания», сопредседатель штаба Алексей Андреев

- Ситуация в социальной сфере напрямую зависит от бюджета, а для его пополнения необходимо иметь ресурсы, которые бы позволяли краю стратегически развиваться. Кроме развития экономики нам надо подумать и о человеческом потенциале. Важно наращивать численность нашего населения. За последние 20 лет нас в Пермском крае стало меньше почти на полмиллиона. И наша задача переломить эту тенденцию, создать благоприятную среду для этого.

На отток населения Пермского края обратил внимание и член Совета отцов при уполномоченном по правам человека в Прикамье Денис Гатаулин.

- Нельзя допустить, чтобы наши лучшие специалисты и самые одаренные дети уезжали в другие регионы, – отметил он.

Дмитрий Махонин обратил внимание на то, что уже сегодня край занимается решением этой проблемы. Для привлечения высокопрофессиональных кадров в Прикамье сформирован пакет из 80 крупных инвестиционных проектов на общую сумму около 1,5 триллионов рублей. Их реализация позволит создать около 10 тысяч новых рабочих мест. На стадии проектирования - образовательный центр для талантливых ребят по типу «Сириуса». В рамках проекта «Пермь-300», реализуемого к юбилею краевой столицы, будет также построена региональная музыкальная школа для одаренных прикамцев и другие учреждения для поддержки юных талантов. Рассматривается проект по строительству в Перми студенческого кампуса и, в частности, трех общежитий для студентов.

- Но мы должны поддержать и средние учебные заведения, и работа в этом направлении уже началась, - напомнил врио губернатора Дмитрий Махонин. – Нам нужны квалифицированные кадры рабочих специальностей, у молодых людей должно быть право выбора профессии.

Разумеется, не обошли вниманием члены штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина и ситуацию с коронавирусом. Глава Прикамья подчеркнул, что речь о возврате к усиленным мерам противодействия COVID-19 пока не идет.

- Но не забывайте, что распространение коронавирусной инфекции зависит от каждого из нас, - напомнил Дмитрий Махонин. - Чтобы не допустить обратного роста заболеваний, необходимо соблюдать требования Роспотребнадзора. Сейчас на повестке дня стоит вакцинация населения от гриппа и от пневмонии. В Пермский край поступит 1,5 миллиона доз вакцины. Для удобства жителей прививки будут ставиться не только в медучреждениях, но и в торговых центрах, а старшему поколению – на дому.

С сайтом штаба общественной поддержки Дмитрия Махонина можно ознакомиться здесь. Объединение планирует осуществлять свою деятельность до 2030 года.