«Девочка появилась на свет прямо в машине». Полицейские с мигалками домчали рожающую пермячку в больницу

У Ивана и Альбины родился уже четвертый ребенок. Фото: отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Перми

- Мы в тот день уже возвращались со смены и ехали в полк на Бульвар Гагарина, - вспоминает старший лейтенант Юрий Азанов. – В двенадцатом часу ночи на перекрестке Грибоедова и Уинской нас остановил мужчина: жена, говорит, в машине рожает вовсю, сопроводите до ближайшего роддома!

Сотрудники ГИБДД включили проблесковые маячки, отпросились по рации у руководства и помчались в сторону МСЧ № 9.

Сотрудники полка ДПС Юрий Азанов и Ринат Гилев домчали семью пермяков до роддома. Фото: отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Перми

– Мы живем в Новых Лядах, а это 30 километров от Перми, - рассказывает Иван, новоиспеченный отец четвертого ребенка. – Около девяти вечера у жены Альбины начались схватки, она всего день не доходила до положенных 40 недель. Мы ждали уже четвертого ребеночка, и ситуация начала разворачиваться просто стремительно.

Родители планировали, что появление на свет их девочки случится в закамском роддоме, но пока ехали от Новых Лядов до города, поняли, что дотянуть бы до ближайшего. Альбина начала рожать прямо в машине.

- Полетели в «девятку», - говорит Иван. - С нами была подруга жены, она позвонила в роддом и попросила, чтобы врачи были готовы. Пока мчались, не раз попадали в пробки, стояли на светофорах, и мне даже приходилось нарушать. Благо сотрудники ГИБДД, к которым я обратился, проявили отзывчивость и высокий профессионализм! На всех перекрестках они закрывали нашу машину своим корпусом, включали проблесковые маячки и я быстро проезжал. Потом они меня обгоняли меня и прикрывали дальше. И только благодаря этому моей жене и малышке ничего не угрожало.

Новоиспеченный отец говорит, что не планирует останавливаться на четвертом ребенке. Фото: отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В итоге Mazda с рожающей пермячкой домчалась от микрорайона Садовый до МСЧ № 9 за 10 минут.

- А потом мы скромно удалились и женщиной занялись врачи, - говорят сотрудники полка ДПС Юрий Азанов и Ринат Гилев.

- Медики подготовили каталку, но приняли решение, что рождение ребенка будет происходить прямо в машине, и в 23.20 жена уже родила, а потом ее и дочку забрали в роддом, - улыбается Иван. – Это были уже третьи наши роды, на которых мне довелось присутствовать, к счастью, все прошло без проблем. На днях нас выписали.

На выписку в роддом пришли и те, кто помогал малышке Арианне появиться на свет. Уже на следующий день после рождения дочери Иван написал письмо руководству краевого ГИБДД со словами благодарности в адрес сотрудников полка ДПС.

- Сейчас в сторону полиции льется немало негатива, поэтому нам очень приятно было услышать слова благодарности в свой адрес, - говорят полицейские. – С самого начала мы решили, что обязательно придем на выписку. От себя мы купили букет цветов, а от полиции маме и папе девочки подарили упаковку памперсов. А что? Это сейчас самое нужное в уходе за ребенком!

На выписке Ивана и Альбину ждал сюрприз от сотрудников ГИБДД. Фото: отдел ГИБДД Управления МВД России по городу Перми

В семье Ивана и Альбины есть еще трое замечательных детей. Старшему Роману совсем скоро исполнится 15 лет. Сестре Зое - 10, а Амелии - 2 годика. И прямо на выписке многодетный папа Иван заявил, что не собирается останавливаться на рождении четвертого ребенка.

- Все наши сотрудники – профессионалы, и в рамках служебной подготовки проходят обучение у специалистов Центра медицины катастроф. Они прекрасно знают, как не только принять роды, но и оказать человеку экстренную помощь при ДТП, ведь часто они первыми приезжают на место аварии. Не смотря на то, что ситуация случилась штатная, приятно, что благодаря нашим сотрудникам опасность в этот важный жизненный момент не угрожала ни маме, ни появляющемуся на свет ребенку, - сообщила «КП»-Пермь» врио начальника отделения пропаганды отдела ГИБДД Управления МВД России по городу Перми Татьяна Каюмова.

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