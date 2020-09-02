Участник «Клиники года 2020»: «Инвитро» – ваш путь к здоровью

Фото: invitro.ru

«Инвитро» – одна из ведущих частных медицинских групп компаний, специализирующаяся на лабораторной диагностике и медицинской помощи. «Инвитро» располагает одной из крупнейших сетей медицинских офисов (более 1 500) в 6 странах и 8-ю самыми современными лабораторными комплексами, которые ежегодно выполняют более 76 млн исследований.

В группу компаний «Инвитро» входят диагностические центры, собственные медицинские клиники, а также компания Vet Union, предоставляющая лабораторные услуги в ветеринарии.

Сайт: www.invitro.ru