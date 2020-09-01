Коронавирус в Перми последние новости на 2 сентября 2020: Общее число инфицированных приближается к 8 тысячам

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7923. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным Роспотребнадзора, в Пермском крае на 2 сентября выявлено 7923 случая заболевания COVID-19. Накануне были зафиксированы 57 новых случаев заражения COVID-19: 52 человека проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Коэффициент распространения болезни на 2 сентября составляет 0,9.

Из новых инфицированных – 26 мужчин, 30 женщин, 1 ребненок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 12 человек, 20 человек в возрасте 45-65, 24 человека старше 65 лет. Все заболевшие изолированы и находятся на лечении.

Инфографика: оперштаб.

Новые заболевшие проживают в 14 территориях региона. Больше всего инфицированных выявлено в Перми – 39 человек. Три случая зафиксировано в Березниках, по два инфицированных выявлено в Чайковском, Лысьве и Нытве. По одному - в Бардымском округе, Большесосновском, Кунгурском и Пермском районах, Добрянке, Горнозаводске, Кишерти, Краснокамске и Очере.

Косинский муниципальный округ остается «свободным» от коронавируса.

Из больниц выписано 42 человека. Всего за все время пандемии выздоровели от коронавируса 5537 человек.

Летальных исходов в минувшие сутки не зарегистрировано. Всего в Пермском крае зафиксировано 215 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от коронавирусной инфекции.