В сентябре в Перми ожидаются два периода потепления

В багрец и золото одеваются прикамские леса. Фото: Василий Вахрин

Пермские синоптики составили прогноз погоды на сентябрь. Если вкратце – первый месяц осени ожидается сравнительно сухим, но потепления будут сменяться похолоданиями.

- Уже в среду, 2 сентября, ожидается вторжение арктического воздуха, - сообщают метеорологи. – В четверг и пятницу, 3 и 4 сентября, нам предстоит померзнуть. Днем воздух в Перми не прогреется выше 13 градусов, а по ночам столбик термометра может опускаться вплоть до 1 градуса. По северу края вообще могут быть ночные заморозки. Но затем в выходные нас ждет очередное потепление. В субботу в Перми днем может потеплеть до 16, в воскресенье – до 17 градусов.

Синоптики пермского университета говорят о чередовании периодов тепла и холода в сентябре

- Теплая сухая погода в Прикамье вероятна с 6 по 8 сентября, причем, без осадков, а также в третьей декаде месяца, - прогнозируют специалисты ГИС-центра ПГНИУ. - В конце первой декады возможны дожди, но без сильного похолодания. В целом из-за преобладания влияния антициклона в сентябре в регионе прогнозируется дефицит осадков. В частности, по югу Пермского края ожидается менее половины месячной нормы, по северу – до 80 процентов. В первый день осени в Пермском крае температура обещает быть теплее нормы, но незначительно: на западе - на 1 процент, на востоке - около нормы. Впрочем, холодного сентября с отклонением от нормы более чем на 1 процент в Перми не было с 2008 года - обычно этот месяц бывает в Прикамье одним из самых стабильных по характеру погоды в году.