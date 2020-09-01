«Помогать никогда не поздно». Акцию «Цветы жизни» продлили до 9 сентября

Помощь тяжелобольным детям вместо большого количества цветов учителю - это доброе решение. Фото: Василий Вахрин

- Помогать никогда не поздно, поэтому акцию «Цветы жизни» продлили до 9 сентября, - сообщили в пермском благотворительном фонде «Дедморозим».

Перед началом нового учебного года в Пермском крае стартовала традиционная акция «Цветы жизни», когда школьники отказываются от большого количества букетов учителям, а вместо этого помогают детям.

Помощь эта всегда жизненно необходима сотням тяжелобольных детей со всего Пермского края. Ребятам, которых сопровождает фонд «Дедморозим», требуется закупка оборудования и расходных материалов.

- В конце августа мы обсуждали участие в этой доброй акции, половина родителей из нашего класса согласилась, но из-за праздничной суматохи мы так и не собрались зарегистрироваться, - расстраиваются родители в пермской школе.

И теперь у таких пермяков и жителей края появилась возможность все-таки сделать доброе дело.

А пока подарить жизнь вместо цветов решили более 24 тысяч школьников. Причем, две тысячи из них приняли это решение в последний день лета.

Чтобы сделать пожертвование в помощь тяжелобольным детям нужно зарегистрироваться на сайте фонда «Дедморозим», а потом получить в офисе (ул. М.Горького, 60 (вход с торца) атрибутику и памятные сувениры: значки для каждого участника, благодарность и открытку для учителя.

Выдача сувениров ведется с 14.00 до 17.00 по будним дням. Участников просят приходить за сувенирами в медицинской маске и попросить другого человека забрать сувениры, если чувствуете симптомы ОРВИ. Телефон горячей линии (342)270 08 70.

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