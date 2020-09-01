В Прикамье судили 20-летнего пермяка, разместившего на сайте «Бессмертного полка» фото генерала Власова

В зале суда Даниил обдумывал каждое слово. Фото: Андрей МАТЛИН

На скамье подсудимых в зале краевого суда Прикамья сидит, понурив голову, Даниил Симанов. В июле этого года ему исполнилось 20 лет. А накануне Дня Победы, 4 мая, 19-летний пермяк взял и послал на сервис «Полк онлайн» сайта «Бессмертного полка» фотографию генерала Власова, которого в 1946-ом году признали изменником Родины и расстреляли.

Этим летом студент выпускного курса юридического факультета финансово-экономического колледжа планировал подтянуть «хвосты» и засесть за диплом, чтобы получить «корочки» юриста. А вышло иначе. В начале июня к нему пришли с обыском. А еще завели уголовное дело по серьезной статье – о реабилитации нацизма. Максимальное наказание по ней – до 3 лет лишения свободы.

В перерыве Даниил признался, что в детстве мечтал стать милиционером. Фото: Андрей МАТЛИН

И вместо учебы Даниил принялся «заглаживать вину». Это ему посоветовал адвокат. А также - следователи, за что он их особо поблагодарил во время судебного заседания: «Направили на путь истинный». Он стал размещать в соцсетях патриотические статьи и видеообращения. Устроился волонтером в хосписе.

Спрашивается, зачем было молодому парню в канун 9 мая отсылать куда-то портрет предателя-генерала, который после пленения верой и правдой служил нацистам? По словам Даниила, он считал себя членом регионального штаба Навального, но никто ему никаких указаний не давал.

- Я просто запутался, - объяснения Даниила, признатся, звучат немного сбивчиво. – В школе у меня по истории было между тройкой и четверкой. Я мало что знал о Великой Отечественной войне. На странице ВКонтакте, которая сейчас заблокирована, я нашел информацию про Власова. Про то, что ему памятник поставили. И не разобрался.

Действительно, в 1990-е годы в журналах и по ТВ выходили материалы, в которых говорилось, что до того, как стать предателем, генерал-изменник внес свой вклад – ему было поручено организовывать оборону Москвы. Запись одного из таких фильмов у Даниила изъяли во время обыска.

- Я спрашивал его, помнит ли он фамилии тех, кто водрузил знамя над рейхстагом? – выступал на суде в защиту обвиняемого адвокат. – Он сказал, что нет. Я поинтересовался, в курсе ли он хотя бы, кто такой Георгий Константинович Жуков? Ответ был отрицательный.

Зато потом Даниил разместил на портале Яндекс Дзен статью о великих полководцах – о том же Жукове, о Василевском, Рокоссовском, Коневе, Малиновском, Мерецкове. А позже – еще одну: о подвигах советских солдат – об Александре Матросове, Николае Гастелло, Николае Середе.

А еще были опубликованы видеообращения – одно с извинениями, другое – с призывом возлагать цветы к памятникам не только 9 мая, но и 21 июня.

- Почему именно 21 июня? – поинтересовался судья.

- Я ошибся, сейчас я уже знаю, что война началась 22 июня, - ответил подсудимый.

Кроме того, «заглаживая вину», полтора месяца после возбуждения уголовного дела юноша отработал в отделении хосписа краевой больницы имени Гринберга – убирал территорию, поливал цветы, покупал корм для рыбок в аквариуме, делал логотипы для помещения психологической реабилитации онкобольных. Все это он тщательно задокументировал в фотографиях – о том, как ухаживал за деревьями, как подметал двор. «Особо нужно отметить, что он все это делал, не рассчитывая на благодарность», - написала в характеристике онколог-психолог центра.

Судимость - это пятно в биографии. Фото: Андрей МАТЛИН

Передав судье все эти свидетельства исправления, Даниил Симанов заявил ходатайство: прекратить уголовное дело против него и ограничиться судебным штрафом, учитывая его деятельное раскаяние.

Однако против этого выступил прокурор края Андрей Юмшанов, который лично решил представлять сторону обвинения на процессе.

- Он человек достаточно взрослый и простым извинением, внешним раскаянием и кратковременным волонтерством не загладить столь серьезной вины – 9 мая для нас священный праздник, - заявил гособвинитель. – К тому же он нигде сейчас не работает и не учится, его отчислили из колледжа за академическую задолженность, он находится на иждивении своей мамы и бабушки.

Прокурор предложил для обвиняемого 7 месяцев исправительных работ с удержанием 20 процентов от заработной платы.

Даниил Симанов попросил более мягкого приговора.

- 7 месяцев это слишком суровое наказание, - заявил он. – Я бы хотел восстановиться в колледже и получить диплом, а потом заниматься дизайном и издательским делом.

Во время перерыва в судебном заседании он признался журналистам, что в детстве мечтал быть милиционером, и в учебное заведение поступил на юридический. Да видно – не судьба.

В итоге судья Олег Ахматов вынес вердикт: 200 часов исправительных работ.