Коронавирус в Перми последние новости на 1 сентября 2020: от COVID-19 выздоровели 5495 человек

«Свободным» от коронавируса остается только Косинский муниципальный округ. Фото: архив "КП"

По результатам исследований за предыдущие сутки, в Пермском крае выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом: 24 мужчины, 30 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет. 49 заболевших проходят лечение в больницах, 6 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Инфографика: оперштаб

Больше всего инфицированных выявлено в Перми - 28. Еще 9 случаев зафиксировано в Березниках, 4 - в Уинском, по три инфицированных выявлено в Горнозаводске и Октябрьском. Два заразившихся вирусом обнаружены в Лысьве, еще по одному - Гремячинске, Гайнах, Добрянке, ЗАТо Звездном и Куединском муниципальных округах.

«Свободным» от коронавируса остается только Косинский муниципальный округ.

Также за последние сутки от COVID-19 умерло 2 пациента. Таким образом за все время пандемии от коронавируса умели 215 человек. Общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 7866.

К 1 сентября оперштаб подготовил специальную инфографику, в которой напомнил о самых простых правилах профилактики коронавирусной инфекции.