«У нас все записано на камерах!». DJ Smash стал в Прикамье героем еще одного ресторанного скандала

DJ Smash любит собак. Фото: страница Instagram.

Похоже, у Андрея Ширмана – DJ Smash– это становится уже печальной традицией: после приезда в Пермь попадать в ресторанные инциденты. Два года назад в баре пермского ресторана «Дом культуры» его жестоко избили, сломав челюсть. Он лежал в больнице, выкладывал фото в соцсети. Поддержать на суде DJ Smash в Пермь прилетал рэпер Тимати.

В итоге его обидчиков – экс-депутата Заксобрания Александра Телепнева и его друга Сергея Ванкевича приговорили к 2 годам колонии-поселения.

На этот раз все случилось в ресторане гостиницы «Охотничьи сезоны» в Полазне, расположенной неподалеку от Перми.

- Они появились с компанией, человек шесть, - рассказывает директор ресторана «Охотничьи сезоны» Галина Казакова. – Они утверждали, что бронировали места заранее, чтобы поужинать, но персонал уверяет, что звонков от них не было. Однако их проводили в VIP-зал, усадили за столик. А потом пришла женщина с собакой, про которую DJ Smash сказал, что это его мама. Пес стал бегать по ресторану. Их вежливо попросили пересесть на веранду. У меня у самой собака, мы с радостью принимаем гостей с животными, но - на открытой веранде или в беседках, миски с водой даем, если нас просят. В зал мы их не можем пускать – мы дорожим здоровьем наших клиентов. У нас ведь приходят семьями, дети разуваются, бегают и ползают по коврам. На животных у них может быть аллергия. А потом в соцсети появилось сообщение про наш персонал с надписью : «Как таких мерзких людей носит земля» с фотографией нашего сотрудника и ресторана. Я скажу так: если кто-то будет пытаться что-то извратить – у нас все записано на камерах. На них видно, что собаку никто не обижает, что она радостно бегает по ресторану, а мама и другие на всех машут руками – они все оживленно жестикулировали, когда их просили пересесть на веранду. Нецензурной брани не было, но у официанток красноречиво поинтересовались: «Вы что, ничего не боитесь?»

К счастью, в итоге на сей раз все закончилось мирно.

- Даже охрану не пришлось вызывать, - говорит директор ресторана. – Гости сами удалились.

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