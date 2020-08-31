На фестиваль МакДонаха в Пермь иностранцев не пустили

В зале половину кресел занимают картонные артисты Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

4-й международный фестиваль МакДонаха пройдет в Перми, как и было запланировано, с 1 по 7 октября. Об этом сообщил художественный руководитель театра «У Моста» Сергей Федотов.

- Фестиваль состоится, во что бы то ни стало, - заверил он.

При этом половина спектаклей пройдет в режиме онлайн. Приехать в Пермь собирались восемь театров из стран Европы – Ирландии, Италии, Испании, Нидерландов… Но в связи с коронавирусом въезд в Россию иностранным артистам был запрещен. Поэтому их спектакли по пьесам ирландского драматурга Мартина МакДонаха пермские зрители смогут увидеть только виртуально.

А «вживую» свои постановки покажут в Перми 11 российских театров, в том числе московский театр Джигарханяна, питерский Ночной театр, труппы из Краснодара, Ялты, Уфы... Театр «У Моста» к фестивалю подготовил премьеру пьесы другого ирландца – «Поле» Джон Б. Кина (16+).

Пока планируется, что в каждый день фестиваля будут проходить по три спектакля, а вечером – постановки в режиме онлайн. На них также будут продавать билеты, хотя и дешевле, чем на «живые» спектакли.

Кстати, на всех спектаклях «У Моста», в том числе фестивальных, зрители будут сидеть вперемешку с актерами театра. Вернее, их картонными фигурами в натуральную величину. Таким образом в театре собираются выполнять требования Роспотребнадзора о соблюдении дистанции между зрителями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Театральный сезон в Перми откроется 1 сентября. В этот день в театре «У Моста» состоится премьера советской комедии «Энергичные люди» (16+) по повести Василия Шукшина. Театр-театр покажет премьерный спектакль «Антигона» (16+). Театр кукол начнет сезон 2 сентября сказкой «Про девочку Аню и кошку Алиску» (0+). ТЮЗ и театр оперы и балета сезон откроют позже.