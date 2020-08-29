Коронавирус в Перми последние новости на 30 августа 2020: в больницах на лечении находятся 579 заболевших

А в местах предоставления услуг вам могут отказать, если у вас нет маски. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На утро 30 августа общее число инфицированных COVID-19 в Пермском крае достигло 7753 человек.

За минувшие сутки было выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом: 37 человек проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни - 0,99, - рассказали в краевом оперштабе. - Из 56 новых инфицированных – 15 мужчин, 40 женщин и один ребенок. Среди взрослых тех, кто младше 45 лет – 12 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 22 человека старше 65 лет.

В больницах края продолжают оставаться на лечении 579 человек и 2266 жителей края сейчас находятся на карантине.

За прошедшие сутки было зафиксировано два летальных исхода, оба пациента умерли от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в регионе было зафиксировано 211 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Инфографика: Яндекс.

Пермский край занимает 75 ранговое место среди субъектов РФ. В эпидемический процесс вовлечено 45 (97,8%) территорий края, в краевом центре зарегистрировано 4817 случаев (62,1 %).

За пять месяцев в медицинских организациях региона было проведено 445,0 тыс. исследований на коронавирус.