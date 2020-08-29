«На старт, внимание, школа!». Рассказываем о новых правилах в новом учебном году в Пермском крае

Ходить в школу в масках и сидеть в них на уроках не нужно ни детям, ни педагогам. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Еще немного и наскучавшиеся пермские школьники вновь сядут за парты. Этого момента они ждали долгие пять месяцев. Новый учебный год начнется, как и положено, 1 сентября, но многого, к чему привыкли наши дети, из-за коронавируса не будет.

Зато в школах появится новые правила, к которым нужно быть готовыми. Рассказываем, как в этом году пройдет День знаний и как будет организована дальнейшая учеба.

Как пройдут линейки

Торжественные линейки, посвященные 1 сентября состоятся только для учеников 1, 9 и 11 классов. Праздники при условии хорошей погоды будут проходить на улице. Родителям присутствовать можно, но стоять необходимо на определенном расстоянии от детей.

По решению оперштаба мероприятия на открытом воздухе разрешено проводить из расчета один человек на четыре квадратных метра, но не более 400 человек одновременно. Именно поэтому в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, смогут принять участие только первоклассники и ученики выпускных классов, для остальных школьников пройдут классные часы в закрепленных за ними кабинетах.

- Мы знаем, насколько важен День знаний для ребят, которые идут в первый класс. Надеемся, что, несмотря на все сложности, наши 37 тысяч первоклашек запомнят этот день, и он станет для них и их родителей незабываемым, – отметила министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина.

Нужно ли нести справку об отсутствии коронавируса

Результатов теста на коронавирус от школьников не требуются. Однако образовательный процесс будет организован в соответствии с санитарными правилами, о которых мы расскажем ниже.

Ходить в школу в масках и сидеть в них на уроках не нужно ни детям, ни педагогам. Носить маски и перчатки должны только работники столовой и технические сотрудники. Но если мамы и папы пожелают, чтобы их ребенок был в школе в маске, никто препятствовать этому не будет. Только нужно помнить, что менять одноразовую маску необходимо каждые три часа.

Утренний фильтр

К измеряющему температуру «пистолету» многие ребята привыкли в летних лагерях. Теперь такая же процедура будет их ждать по утрам и в школе. Проверять будут всех: детей, педагогов и сотрудников. Если на пороге появится ребенок с признаками респираторного заболевания, в класс его не пустят, а изолируют в медкабинете и сообщат об этом родителям.

Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всех общеобразовательных учреждениях Пермского края уже установили дозаторы с антисептическим средством для обработки рук, закупили дезинфицирующие средства и маски для персонала пищеблоков. А перед началом учебного года во всех классах и коридорах проводится генеральная уборка и очистка вентиляционных систем.

Далее во всех помещениях школ будет предусмотрена регулярная обработка поверхностей, дезинфекция помещений с помощью рециркуляторов. Если школа еще не успела их закупить, учителям необходимо будет проводить постоянное проветривание помещений.

Уменьшится ли количество детей в классах

Пока ни одна школа не готова к тому, чтобы рассаживать в классе не более 10 человек, делить классы на три группы, увеличивать во столько же раз число педагогов. Это совершенно нереальная задача. Но соблюдать противоэпидемиологические меры, меры безопасности в школах готовы.

Максимальное разобщение

Каждый класс будет учиться в отдельном кабинете. За исключением уроков физики, химии и других подробных предметов. Расстановка парт и рассадка детей останутся привычными. Осенью физкультура будет проходить на улице.

В каждой школе максимально будет ограничено перемещение учеников по помещениям, за исключением специализированных кабинетов, лабораторий и спортзалов. Массовые мероприятия проводиться не будут. Все это делается чтобы сократить контакты ребят из параллельных классов и групп.

А чтобы избежать очередей в фойе и раздевалках, школы будут составлять график занятий для разных параллелей классов в разное время. По подобному принципу будет организовано и питание в столовых.

Нужно ли сдавать деньги на санитайзеры

Бесконтактные термометры, санитайзеры, бактерицидные рециркуляторы, антисептики для обработки рук и поверхностей все школы Пермского края уже закупили за счет бюджета. И сбор денег с родителей на эти цели незаконен.

Заработают ли кружки и секции

В пермских школах заверили, что с 1 сентября все дополнительное образование будет работать в обычном режиме, а вот сборных групп из разных классов, в которых занимались дети ранее, в этом году не будет.

Сколько стоит праздничный букет

Десятки сайтов предлагают мамам и папам заказать праздничный букет для любимого учителя. Стоимость такого комплимента педагогу – от 800 рублей до нескольких тысяч.

Но чтобы не загромождать кабинет десятками букетов, которые завянут через неделю и вдобавок сделать прекрасное благое дело, можно принять участие в доброй акции «Дедморозим» или «Берегини», пожертвовав деньги на предполагаемый букет больным детишкам, а своему любимому учителю подарить красивый букет от всего класса. У всех желающих сделать это, еще осталось немного времени.

КСТАТИ

В этом году к приему учеников и дошкольников готовятся 2,3 тыс. объектов образования. В них пойдут 550 тыс. ребят. К 1 сентября в Прикамье построено и сдано 5 новых детских садов, до конца года планируется сдать еще 12 – для 2400 малышей. В этом году предполагается достроить и передать еще 5 школ, куда смогут пойти почти 4 тыс. ребят.

ВАЖНО

Принято решение перенести школьные родительские собрания в онлайн-формат. Главное родительское собрание мам и пап со всего Пермского края пройдет 31 августа. Проведет его министр образования региона Раиса Алексеевна Кассина.

- Перед новым учебным годом поступает много вопросов и домыслов от родителей. Поэтому решила провести родительское собрание в новом формате. Задавайте вопросы, на самые популярные отвечу в эфире, - написала Раиса Кассина на своей странице в Instagram. – Встречаемся в 18.00.

Большинство подписчиков поддержали нововведение.

- Большая просьба сохранить этот формат, так как он существенно экономит временной ресурс родителей, все четко и по делу, также можно задать вопрос в чате, - комментируют они. – Причем, подключиться к общей беседе имеют возможность не только мамы и папы, но и другие наши родственники.