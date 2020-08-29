«Mercedes в клочья, реанимация перевернулась». В ночной аварии в центре Перми пострадали три человека

Фото с места происшествия Instagram chp_59

- Ночные покатушки в очередной раз обернулись жесткой аварией на Октябрьской площади, - написала в соцсетях очевидец ночного ДТП, произошедшего на Октябрьской площади. - Перевернутая реанимация с мигалками, к ней со всех сторон несутся люди. Звонок пожарным и в «скорую». Первыми приехали пожарные, затем одна за другой «скорые», спасатели. В реанимации пациента не было, но водитель и бригада явно пострадали. Но как же кричала женщина... До сих пор этот крик боли и страха стоит в ушах...

Страшное ДТП, в котором пострадали три человека, произошло ночью на субботу, 29 августа, на Октябрьской площади в Перми.

- Столкновение произошло в 2.16 ночи, - сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. - В районе дома №96 по улице Екатерининская столкнулись карета реанимобиля и автомобиль Mercedes. В результате удара карета «скорой медицинской помощи» опрокинулась на бок.

В результате аварии пострадали 38-летний водитель легкового автомобиля и две его пассажирки – обеим женщинам по 30 лет. Они получили травмы различной степени тяжести и все трое были госпитализированы в пермскую краевую клиническую больницу. В карете «скорой помощи», к счастью, пострадавших нет.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются причины, которые привели к столкновению транспортных средств. Есть очевидцы, которые высказывают в соцсетях мнение, что это иномарка подрезала реанимобиль, поэтому и произошла эта авария.