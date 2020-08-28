Коронавирус в Перми последние новости на 29 августа 2020: в больницах с COVID-19 находятся 556 человек

«Свободным» от коронавируса остается только Косинский муниципальный округ. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На утро 29 августа в Пермском крае зарегистрировано 7697 случаев заражения коронавирусом. За предыдущие сутки в регионе выявили 59 новых случаев заболевания коронавирусом: 47 человек проходят лечение в больницах, 12 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из новых инфицированных – 29 мужчин, 28 женщин, 2 детей (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 13 человек, 28 человек в возрасте 45-65, 16 человек старше 65 лет. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

Фото: Яндекс

Ежесуточный прирост больных составил 0,8, коэффициент распространения болезни - 0,97.

За прошедшие сутки также зафиксировано 3 летальных исхода: 3 пациента умерли от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 209 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.

Фото: Оперштаб

«Свободным» от коронавируса остается только Косинский муниципальный округ.